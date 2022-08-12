أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسى للمجر وسلوفاكيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية، أمس الخميس، استئناف تدفقات النفط من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكرانى من خط أنابيب النفط دروجبا، وذلك بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، "جيه.إس.سى أوكرترانسنافتا"، التابعة لشركة نافتوجاس إنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية "إم.أو.إل"، أول أمس الأربعاء. وكانت أوكرانيا أوقفت تدفقات النفط الروسية عبر دروجبا فى 4 أغسطس، بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو. وبحسب الوكالة، تأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروجبا، يوم الثلاثاء، لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسى وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.

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