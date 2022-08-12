استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية 1443

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عمر شويل - جدة استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية ، المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد قامت بتوفير خدمة التأمينات الإلكترونية حتى تمكنك من الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية ومن خلال الموقع الرسمي يمكنك الاستفسار عن أن كان لديك رصيد أم لا وأيضا الاستعلام هل أنا مسجل أم لا والاستفسار عن أسماء المستفيدين من التأمينات الاجتماعية و رقم التأمينات الاجتماعية وأيضا يمكن الاستعلام عن فترة الاشتراك وأيضا من الخدمات التي قد أطلقتها هي استعلام عن راتب التأمينات برقم الهوية وخدمات اخرى عديده

استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

السيد عبد الله الجبار المتحدث الرسمي باسم معهد التامين الاجتماعي قد وضح لمراسل صحيفة وطن شرائح المشتركين المستهدفين من استعلام رصيد التأمينات وهؤلاء هم المواطنين الذين يعملوا في القطاع الخاص أو الحكومي الذين بلغوا سن الستين وأحيلوا للتقاعد أو المتقاعدين بسبب العجز وأيضا أسرة المستفيد المتوفى عن طريق رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية واستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية .

رابط استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

عن طريق الدخول على رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكنكم الاستعلام عن اسمك في التأمينات الاجتماعية والاستعلام عن مدة الاشتراك وعن راتب التأمينات الاجتماعية والعديد من الخدمات الأخري التي تقوم بتقديمها التأمينات الاجتماعية السعودية .

التحقق من الاشتراك في التأمينات

للمواطن التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ومعرفة حياته المهنية وتستطيع أن تعرف أن كنت مشترك أم لا في التأمينات الاجتماعية من خلال التحقق برقم الهوية أو السجل المدني بهذه الطريقة .

الدخول ألي موقع التأمينات الاجتماعية

الضغط علي إيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي التامين أون لاين.

الضغط علي التحقق من الاشتراك في التأمينات.

كتابة رقم الهوية أو السجل المدني في الأيقونة الفارغة أمامك.

الضغط علي أيقونة استعلام .

طلب صرف تعويض ساند في التأمينات الاجتماعية

الدخول على بوابة التأمينات الاجتماعية.

الدخول يكون بحسابك الشخصي

الضغط علي أيقونة التعطل عن العمل.

الضغط علي أيقونة طلب ساند.

كتابة رقم الحساب البنكي(الايبان).

الضغط علي إرسال.

في حالة قبول الطلب سيتم إرسال إليك رسالة تأكيد عبر الجوال.

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

يمكن الاستفادة من راتب التأمينات الاجتماعية لجميع الموظفين أو المتقاعدين أو أصحاب العجز لا قدر الله أو حالات الوفاة ومن خلال خطوات بسيطه يمكن الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية .

قم بالدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية أو الإقامة الضغط على عرض مدة الاشتراك تضغط على الوظيفة أو رقم المشترك التي تود الاستعلام عنه تضغط على معلومات الأجر وأخيراً ستنتقل إلي صفحة المعلومات عن الراتب .

استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمه توفر للمواطن معلومات الاستحقاقات المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال هيئه التأمينات الاجتماعية السعودية .

رابط و طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص بها .

الدخول علي الاستعلام عن مستحقات مالية بالتأمينات الاجتماعية

أما عن هذه الخطوة فيمكن أن تتم بأكثر من طريقة ونوضح ذلك بالاتي :

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الهوية الوطنية .

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الحفيظة النقدية .

يمكنك أن تختار الاستعلام باسم المشترك المسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية بإدخال اسمه واسم الأب واسم الجد أو اللقب .

يمكنك أن تختار برقم المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

ثم الضغط علي كلمة بحث .

رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 2019

رواتب المتقاعدين تم تحديد موعد صرفها بناء على أيام الأسبوع حيث ان النظام في المملكة العربية السعودية إذا كان الراتب يوم الجمعة يكون نزول الراتب اليوم الذي قبله أي الخميس واذا كان السبت يكون موعد النزول يوم الأحد حيث ان الجمعة والسبت اجازة بالمملكة .

الاستعلام عن مستحقات المشتركين في التأمينات الاجتماعية

نوهت مؤسسه التأمينات الاجتماعية إلى المشتركين في برامج التامين على ضرورة الاستعلام عن مستحقاتهم من خلال موقعها الرسمي للعاملين في القطاعين العام والخاص من اجل معرفة أن كان لهم رصيد لم يصرف لهم عن طريق طريق طلب من المستحق بالفترة الماضية .

الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي برقم الإقامة

التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفر لكل المواطنين والمشتركين خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي برقم الإقامة من خلال الخطوات التالية .

الدخول ألي الرابط الخاص بالاستعلام عن التامين الصحي .

كتابة رقم الهوية في الأيقونة التي أمامك.

الضغط علي الاستعلام لتظهر لك صلاحية التامين الصحي .

استعلام عن التأمينات برقم الهوية الوطنية

من المعروف أن خدمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية الإلكترونية، تطبق على المواطنين والمقيمي بالمملكة فقط، وذالك باشتراك المواطن السعودي في التأمينات، ويمكن الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية للمواطن.

حجز موعد في التأمينات الاجتماعية 1443

المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية تسعى دائما إلى تطبيق النظام في هذه المؤسسة العريقة، ولهذا فاذا كان الشخص يريد الذهاب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لابد أن يحجز قبلها وذالك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية اعلي المقالة.

بعدها تقوم بالضغط على خدمات التأمينات الاجتماعية.

ثم من القائمة المنسدلة، اختر موعد.

سوف تظهر لك نافذة أخرى بها خانات فارغة، يجب تعبئتها بالبيانات المطلوبة.

يرجى كتابة البيانات بشكل صحيح، مع ذكر سبب حجز الموعد.

وفي النهاية اضغط على طلب حجز موعد.

الاستفسار عن الراتب في التأمينات

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الاستفسار عن الراتب في التأمينات في المملكة العربية السعودية والخطوات تكون كالتالي.