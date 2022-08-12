نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدارة” نتائج الوظائف التعليمية 1444 وزارة التعليم تعلن أسماء المرشحين مبدئياً عبر جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 بات من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن نتائج الوظائف التعليمية وإعلان أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً على وظيفة معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي، وقد تم الاختيار بين المتقدمين بمنتهى الشفافية والموضوعية وبناءً على الشروط والضوابط المعمول بها والموضوعة من قبل الوزارة، وجدير بالذكر أن هذه النتائج ليست نهائية بل هي نتائج أولية لذلك يجب على من وقع عليهم الاختيار تجهيز أصول المستندات للاطلاع عليها ومطابقها من ما تم إرساله في استمارة التسجيل الإلكترونية. كما يجب الحضور في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات ومن يتخلف عن الحضور بدون سبب مقنع يعد متنازل عن حقه في الترشيح، كما يجب على من تم اختيارهم استكمال مسوغات التعيين واشتراطات شغل الوظائف التعليمية لدى إدارات التعليم في مقر الوظيفة خلال المدة 16-27\01\1444.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

تم إعلان أسماء المقبولين مبدئياً في الوظائف التعليمية 2022. فقد أعلنت وزارة التعليم ووكالة الأنباء السعودية “واس” عبر موقعها الرسمي على تويتر عن ظهور نتائج الوظائف التعليمية 1444 بنظام التعاقد الرسمي رجال ونساء. ويتم الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة الإلكترونية في منصة مسار. ويجب على من تم اختيارهم استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة.

لا يزال البحث جاري عن نتيجة الوظائف التعليمية 2022 “وظيفة معلم ممارس” كما ازداد البحث أيضاً عن كم راتب معلم ممارس وسلم رواتب معلم ممارس. وتهتم المملكة أقصى اهتمام بالجانب المادي للمعلمين. لذلك نجد أن رواتب المعلمين في المملكة من أعلى الرواتب. ويزيد الراتب كلما زادت الدرجة. هذا بخلاف الزيادة السنوية والتي تقدر ب500 ريال سنوياً. بالإضافة إلى التمتع بكافة المميزات والعلاوات والبدلات الأخرى التي يتمتع بها المعلم المعين.

رابط نظام جدارة منصة مسار لاستخراج نتائج الوظائف التعليمية eservices.masar.sa

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية يتم من خلال نظام جدارة الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مسار eservices.masar.sa.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على نتائج الوظائف التعليمية 1444.

وزارة التعليم نتائج الوظائف التعليمية

يجب على من تم اختيارهم معرفة أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي وليس نهائي. لذلك يجب عليهم استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة. وهي اجتياز المقابلة الشخصية. واجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة. ويتم استيفاء جميع المتطلبات خلال الفترة من 16\01\1444 إلى 27\01\1444. وجدير بالذكر أنه سيتم إشعار من وقع عليهم الاختيار بموعد ومقر المقابلة الشخصية. كما يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد ومن يتخلف عن الحضور سيتم استبعاده من الترشح.