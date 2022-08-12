نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe.gov.ye في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، تزايد كل يوم عمليات البحث حول نتائج الثانوية العامة اليمن، وجميع الطلاب والطالبات يشعرون بحالة من القلق والخوف الشديد بسبب تأخر إعلان النتيجة التي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بعد نتائج الصف التاسع اليمن التي ظهرت من أسبوع وأكثر، وهذا ما يسير غضب وفزع الجميع، بالأخص بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية من أكثر من 3 أيام على أن جميع اللجان الإلكترونية تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتيجة في مرحلة الرفع، ولكن لم تحدد أو تعلن عن الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، كما أن امتحانات الثانوية العامة اليمن تم الانتهاء منها من أكثر من شهر ومعظم الدول العربية أعلنت عن نتائجها.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

لقد أدى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة اليمن، وقد أنهي طلاب القسم الأدبي الامتحانات يوم 2 يوليو الماضي والقسم العلمي انهوا أخر الامتحانات يوم 5 من شهر يوليو 2022، وقد أعلنت الوزارة إنها سوف تبدأ في عملية التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات بالفعل بدأت اللجان الإلكترونية في تصحيح أوراق الامتحانات و تم الانتهاء من التصحيح ولكن لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن، كما وضحت الوزارة عن طريقة استخراج النتيجة وهي إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

طريقة استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس

يترقب ويتابع عدد كبير من الأسر اليمنية لحظة بلحظة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، ولذلك سنقدم لكم خطوات استخراج النتيجة، للحصول على النتيجة فور اعتمادها والكشف عن أسماء الأوائل وهي:

قم بالدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم اليمن moe.gov.ye.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة.

بعد ذلك قم بتحديد الشعبة (العلمي، الأدبي).

قم بكتابة اسم الطالب الرباعي، ورقم الجلوس الخاص به.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن

لم تحدد وزارة التربية والتعليم اليمنية موعد إعلان النتيجة حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية هذا الأسبوع.

نتابع من خلال موقعنا ثقفني أخر أخبار نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، حيث أكدت أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمينة على أن النتيجة الآن في مرحلة الرفع والمراجعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة اليمن واعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة قبل منتصف شهر أغسطس 2022 وعلى جميع الطلاب الهدوء وترقب إعلان النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022

نتابع معكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني كافة التطورات الجديدة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن، حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية منذ يوم 5 أغسطس الماضي بيان بشأن النتيجة، واخر الأخبار أن أعمال التصحيح تم الانتهاء منها بالفعل، كما أن الوزارة حرصت على توجية جميع لجان التصحيح مراعاه الدقة في التصحيح.