نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد نوتنجهام فورست.. متى موعد مباراة الهلال السعودي ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من جمهور كرة القدم السعودي ومُحبي نادي الهلال عن موعد مباراة الهلال ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة للمباراة على محرك البحث “جوجل”، ويلتقي نادي الهلال السعودي كبير آسيا مع نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي في مباراة ودية ضمن المباريات الودية التي يلعبها الهلال استعداداً للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022-2023م، ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال قد فاز على نادي ألميريا الإسباني في لقاء جمعهم يوم الأحد السابع من أغسطس الماضي وقد انتهت المباراة بفوز زعيم آسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي إطار اهتمامنا بكافة أخبار نادي الهلال السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد نوتنجهام فورست الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة نادي النصر السعودي وتوريمولينوس الإسباني، فتابعونا.
موعد مباراة الهلال ونوتنجهام فورست
يترقب جمهور كرة القدم السعودي اللقاء المنتظر والذي يجمع بين نادي الهلال ونظيره الإنجليزي غداً الجمعة الثاني عشر من شهر أغسطس، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة المرتقبة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|الهلال ونوتنجهام فورست
|البطولة
|مباراة ودية
|الموعد والتوقيت
|الجمعة 12 أغسطس في تمام الساعة 06:00م بتوقيت مكة المكرمة
وفي تمام الساعة 05:00م بتوقيت مصر
وفي تمام الساعة 07:00م بتوقيت أبو ظبي
|الملعب
|ملعب ستاد سانت جورجس بارك
|القنوات الناقلة
|قناة اليوتيوب الرسمية لنادي الهلال السعودي
القنوات الناقلة للمباراة
يقيم نجوم نادي الهلال السعودي في معكسر تدريبي في مدينة برمنجهام استعداداص لموسم الدوري الجديد، ويواجه الهلال أكثر من فريق في إطار مبارياته الودية حيث لعب مع نادي ألميريا الإسباني منذ عدة أيام ويواجه غداً نادي برمنجهام فورست، ومن الجدير بالذكر أن المباراة ستُبث على قناة اليويتوب الرسمية لنادي الهلال السعودي.
وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه معكم عن مباريات نادي الهلال الودية والمباراة المنتظرة غداً، ويُمكنكم التواصل معنا للسؤال عن أي شىء يخص المباراة، فقط كل ما عليكم التواصل معنا عبر التعليقات وسنرد عليكم فوراً
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