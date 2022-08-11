الطيران الصهيوني يُحلق في الأجواء السعودية
صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران العال الصهيونية دينا بن تال اليوم الخميس، بأن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في الأجواء السعودية لكنها تحتاج للحصول على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان.
وبحسب إعلام العدو الصهيوني قالت "دينا بن تال" للصحفيين بعد أن أصدرت شركة العال النتائج المالية للربع الثاني من العام: إن "الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا".. متوقعة أن يتم ذلك "في غضون أيام".
ويشار إلى أن هيئة الطيران السعودية، كانت قد أعلنت عن فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية وفاءً لالتزامات المملكة بموجب اتفاقية شيكاغو عام 1944، واستكمالاً لجهودها في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تربط ثلاث قارات، وتعزيزاً للربط الدولي.
ويذكر أن فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى كيان العدو الصهيوني كا أحد محاور تركيز زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إلى البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات رسمية، ووافقت الرياض من حيث المبدأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيران الصهيوني يُحلق في الأجواء السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.