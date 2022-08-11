الطيران الصهيوني يُحلق في الأجواء السعودية

الطيران الصهيوني يُحلق في الأجواء السعوديةصرحت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران العال الصهيونية دينا بن تال اليوم الخميس، بأن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في الأجواء السعودية لكنها تحتاج للحصول على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان.

وبحسب إعلام العدو الصهيوني قالت "دينا بن تال" للصحفيين بعد أن أصدرت شركة العال النتائج المالية للربع الثاني من العام: إن "الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا".. متوقعة أن يتم ذلك "في غضون أيام".

ويشار إلى أن هيئة الطيران السعودية، كانت قد أعلنت عن فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية وفاءً لالتزامات المملكة بموجب اتفاقية شيكاغو عام 1944، واستكمالاً لجهودها في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تربط ثلاث قارات، وتعزيزاً للربط الدولي.

ويذكر أن فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى كيان العدو الصهيوني كا أحد محاور تركيز زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إلى البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات رسمية، ووافقت الرياض من حيث المبدأ.