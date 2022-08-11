نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” استخرج نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين من خلال نظام نور الإلكتروني وذلك بعد ارتفاع معدلات البحث خلال الأيام الماضية عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلية لجميع المعلمين والمعلمات، لذلك ينتظر جميع المعلمين النتائج على احر من الجمر خاصة وأن النقل الداخلي يتيح للمعلمين استقرار يبعدهم عن الضغوط والمشكلات المتعلقة بالتنقل وغيرها، مما يساعدهم في توجيه قدراتهم التعليمية والابتكار لتطوير التعليم بدلا من التشتت الناتج أثر العديد من المشاكل ونقدم لكم رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين في السطور التالية من هذا الموضوع.

حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على النهوض بالمستوى التعليمي وتطوير النظم التعليمية وكافة الكوادر التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمي لأنه أساس نهوض الدولة، وبما أن الكوادر التعليمية المنحصرة في المعلمين والمعلمات تحديدا هي أساس العملية التعليمية بعد التلميذ سعت الوزارة على إجراء حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بما يتماشى مع القواعد الوزارية لراحة المعلمين وفتح مدارسهم على الإبداع والابتكار في العملية التعليمية، كذاك توفير الكوادر التي تحتاج إليها الإدارية التعليمية دون زيادة أو نقص.

موعد ظهور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين

نظرا لزيادة البحث عن موعد ظهور نتائج حركة النقل حرصنا على أن يكون لنا الصدد الأول في توضيح موعد الإعلان عن أسماء جميع المرشحين للمهام والوظائف التعليمية، والذي سيكون غدا الخميس الموافق 13 من شهر محرم 1444 والموافق 11 من شهر أغسطس 2022، كما أعلنت الوزارة رابط نظام نور لكافة المعلمين والمعلمات للاستعلام عن نتيجة النقل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للإدارات التعليمية.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات عر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك لمعرفة موعد الإعلان عن حركة النقل الداخلي وطريقة الاستعلام عنها، حتى يعلم جميع المعلمين الذين قاموا بالتقديم في الحركة بمعرفة النتيجة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ومن اجل أن تسطيع الاستعلام عن نتائج حرمة النقل بشكل إلكتروني من خلال نظام نور لابد من تطبيق الخطوات التالية:

سجل دخولك علي منصة نظام نور

وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الخاص بالمعلم أو المعلمة.

ثم يتم النقر على أيقونة “خدمات شؤون المعلمين”.

يعقبها الضغط على زر “استعلام نتائج حركة النقل الداخلي”.

بذلك تظهر لك نتيجة قبولك أو عدمها مع ظهور كافة المعلومات المتعلقة بالنتائج.

منصة نظام نور الإلكترونية

وبعد أن بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج حركة النقل الداخلي والتي ينتظرها عدد كبير من المعلمين والمعلمات فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج اليوم ويمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال منصة نظام نور الإلكترونية والتي تعمل على التسهيل على المعلمين في المعرفة النتائج بدون أي جهد أو ضياع للوقت.