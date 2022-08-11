نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تعرف” الاوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2022/2023 tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على الاوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية، حيث زاد البحث بين الطلاب والطالبات الذين عملوا أو سيعملوا التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية في جمهورية مصر العربية عن الأوراق المطلوبة في الكلية الحربية، حيث يحتاج الطلاب لتجهيز هذه الأوراق للتقديم بعد مرحلة سحب الملف، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كافة الاوراق المطلوبة وكذلك شروط القبول في الكلية الحربية، وكيفية التقديم عبر الانترنت في حالة اذا لم تقدموا بالفعل، فتابعوا في موقعكم ثقفني.

التنسيق الالكتروني للكلية الحربية

وقد تم فتح التقديم الإلكتروني للكلية الحربيه وأيضا للكليات والمعاهد العسكرية في مطلع الشهر الجاري أغسطس 2022، وهذا للثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وأيضا الخريجيين الجامعيين، وقد تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالقبول بالكلية منذ أيام بشهر يوليو الماضي، في المؤتمر الذي عقده السيد مدير مكتب التنسيق في الكليات والمعاهد العسكرية أشرف سالم زاهر.

وسنتابع معكم في هذا المقال عن الشروط والأوراق المطلوبه، وكيف يمكنكم حجز موعد سحب الملفات بالكليات العسكريه المصرية بالقوات المسلحة بالنسبة إلى جميع المتقدمين سواء كانوا من الثانوية أو الجامعيين.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية

ونتابع معكم كافة الاوراق التي يحتاجها الطالب، والتي سيضعها في ملف التقديم للطالب الخاص به وهذا للالتحاق للكليه الحربية، وسنتابع معكم على كافة الأوراق اللازمة التي يجب عليكم تحضيرها، فتابعوا معنا، وفي حالة اذا وجدتم أي تفاصيل مبهمة عن الأوراق او كيفية استخراجها فستجدها بالتفصيل في هذا الفيديو أيضا، وذلك كما يلي:

شهادة حسن السير والسلوك مختومة بختم النسر.

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب من الجهتين، وكل جهة في ورقة منفصلة.

تقديم شهادة المؤهل الخاص بك، أو بيان الدرجات.

أصل شهادة ميلاد المتقدم كمبيوتر، وتستخرجها من السجل المدني.

صورة من شهادات التفوق الرياضي والبطولات (إن وجد) مختومة.

اذا كنت مقيد في الوقت الحالي في كلية أو معهد، يتم إحضار إثبات القيد مختومة بختم النسر.

القيد العائلي الأب.

في حالة اذا كان الوالد متوفي، يحضر الطالب صورة معتمدة من قرار الوصاية، وصورة بطاقة الوصي.

صورة بطاقة الوالد والوالدة، وكل وجه أو ظهر يكون في ورقة منفصلة كما ذكرنا.

إحضار صورة من مؤهل الوالد مختومة، وكذلك الوالدة.

صورة كارت طولي للوالدين خلفية بيضاء.

نسخة مما يثبت مدخرات وممتلكات الوالدين (مهم التفاصيل في الفيديو).

وقد تابعنا أيضا معكم اوراق الالتحاق لتقديم كلية الشرطة 2022، فتابعوا معنا في ثقفني.

مجموع الكلية الحربية 2022

ونتابع معكم تنسيق الكلية الحربية الخاص بهذا العام، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن تخفيض المجموع الخاص بها، ونتوقع بنسبة كبيرة ألا يتغير التنسيق في الكلية عن العام الماضي، حيث إن مجاميع الطلاب والطالبات متشابهة إلى حد كبير، وهذو كما يلي:

تنسيق الكلية الحربية 75 بالمئة لطلاب الشعبة الأدبية.

مجموع الكلية الحربية 2022 70 بالمئة شعبة العلمي.

شروط المطلوبة للالتحاق بكلية الحربية

وقد تم الإعلان في موقع الأكاديمية العسكرية المصرية للقبول بالقوات المسلحة عن قائمة الشروط المطلوبة للقبول في الكلية، والتي يجب أن تتأكدوا من توافرها فيكم قبل التقديم، وهذا حتى لا تضيعوا وقتكم ومالكم في التقديم، الذي يتطلب مجهودا كبيرا من المتقدم، وهي:

يكون الطالب مصري الأصل والجنسية أبا عن جد، وهذا كما هو متعارف عليه.

حسن سير وسلوك المتقدم، وعدم وجود أي احكام عليه أو حتى اقربائه حتى الدرجة الرابعة.

الطول لا يقل عن 170 سم ذكور، إناث 155 سم.

اللياقة الطبية، وعدم وجود أي اسباب تمنع من الخدمة العسكرية، وهذا حسب القومسيون الطبي للقوات المسلحة.

اجتياز كافة الاختبارت الخاصة بالطالب، (النفسي، كشف الهيئة، السمات، إلخ).

القيام بقفزة الثقة من أول مرة وبدون تردد من على ارتفاع 7.5 متر في حمام السباحة.

مؤهل الطالب يكون 2022 أو 2021، ولا يتم قبول ما قبل ذلك.

التنسيق الالكتروني للكلية الحربية

ونتعرف معكم على كيفية الدخول وتسجيل البيانات الاولية في الكلية الحربية، وهذا ما يمكنكم عمله عبر هذه الخطوات: