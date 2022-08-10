نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج ترشيح تسكين الطلاب للعام 1444 عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن نتائج ترشيح تسكين الطلاب للعام 1444 على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن نتائج التسكين الخاصة بالطلاب في المسارات التخصصية من خلال حساب الطالب عبر موقع نظام نور وسنوضح لكم كيفية الإستعلام بالتفصيل بالمقال، وينبغى على الطالب المرشح للتسكين إتخاذ القرار المناسب خلال 7 أيام فقط من يوم 12 إلى 19 محرم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد اتخذت خطوات جادة في مجال تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا في الآونة الأخيرة مواكبة للعصر الحديث وطبقاً لرؤية السعودية 2030م والتي تهدف إلى الإعتماد على الرقمنة بشكل كبير بحلول عام 2030م بدلاً من التعاملات الورقية والروتينية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج التسكين عبر نظام نور كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الجوف، فتابعونا.

نتائج تسكين الطلاب نظام نور

نوضح لكم الآن رابط الإستعلام عن نتائج التسكين عبر نظام نور من خلال النقر على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة الإستعلام على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني، فقط كل ما تحتاجه هو تسجيل الدخول إلى الموقع بإدخال حساب الطالب ثم النقر على أيقونة تسكين المسارات، ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي على الطالب الموافقة على نتيجة التسكين والتأكيد من حساب ولي الأمر عليها خلال الفترة المحددة من 12 إلى 19 محرم.

نظام نور

أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور ليتم تقديم كافة الخدمات التعليمية والطلابية بشكل إلكتروني بسيط في إطار خطة ورؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة والمعاملات الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية، ومن هنا أصبحت خدمة الإستعلام عن نتائج تسكين الطلاب إلكترونية للتسهيل على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم.

وفية نهاية مقالنا نود أن نكون وفقنا في تقديم كافة المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع الهام، ونسعد بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم أسفل المقال بالتعليقات فقط قم بترك سؤالك بالأسفل وسنرد عليكم فوراً