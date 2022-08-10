نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الحرس الوطني 1444 رابط استعلام نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الحرس الوطني 1444، من المنتظر ان تعلن كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الحرس الوطني لكل الطلاب من حملة الشهادة الثانوية الذين تم تسجيلهم في العام الدراسي 1444هـ، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عمليات بحث كثيرة عن رابط و طريقة استعلام نتائج كلية الحرس الوطني خالد العسكرية التي من المترقب الإفصاح عنها في غضون أسبوعين على أبعد تقدير من تاريخ الانتهاء من عملية التقديم يوم السبت 1443/12/24هـ الساعة 11 صباحا، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الاخباري سنبين لجميع طلاب المملكة الذين تقدموا في وقت سابق على كلية الملك خالد الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها معفة نتائجهم بشكل إلكتروني بمجرد ظهورها على الموقع الرسمي للكلية https://www.kkmar.gov.sa/ تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج قبول الحرس الوطني 1444

كما هو معمول به في وقت سابق ستشر لجنة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني أسماء المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية من خريجي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة، علاوة على ذلك وبمجرد ظهور النتائج ستمكن جميع المترشحين من عرفت نتائجهم إلكترونياً من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق جميع الخطوات التي سنذكرها في الفقرة التالية من هذا المقال.

استعلام نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

تسعى وزارة الحرس الوطني في المملة العربية السعودية لتسهيل عملية التقديم على وظائفها وكذلك معرفة النتائج بكل سهولة من خلال الخدمة الالكترونية التي توفرها عبر تطبيق بعض الخطوات التي جاءت مبينة على النحو التالي:

في البداية قم بالدخول على رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1444

في الخطوة الثانية اضغط على خيار “نتائج الترشيح الأولى” وسوف تجده في القائمة الرئيسية للموقع.

ثالثا: إدخال رقم طلب الطالب الذي تلقيته عند التقديم للمرة الأولى، ثم انقر بشكل مباشر فوق عرض.

رابعا: ثم تأتي مرحلة اختيار “عرض نتائج القبول الأولية”.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لعام الدراسي الحالي 1444-2022 يجب على الطالب ان يحوز على العديد من الشروط من اجل ان يلتحق بالكلية وجاءت كما يلي:

الجنسية السعودية ومن أب وأم يحملون الجنسية السعودية.

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو في مناهج خاصة بها وألا يقل التراكمي لمجموعه عن 80%.

سجل جنائي سليم

يتمتع بحسن السير والسلوك.

لا يكون متزوج من أجنبية.

أن يكون عمره بين 17 و22 سنة.

حاصل على الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 1444

ألا تقل درجات اختبار القدرات للكلية عن 60 درجة.

كذلك ألا تقل درجات الاختبار التحصيلي عن 60 درجة.

اجتياز اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بنجاح

أن يجتاز الاختبارات الطبية بنجاح

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية والاختبار التحريري نجاح.

الطول متناسب مع الوزن (165 سم – 52 كجم) كحد أدنى و(188 سم – 95 كجم) كحد أعلى.