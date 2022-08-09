“المساعدة المقطوعة” كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة “المساعدة المقطوعة” كيفية التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب إلكترونيًا، من أبرز ما يبحث عنه المواطنون في هذه الأيام، فما هي طريقة التقديم وكذلك الشروط الواجب توافرها، كل هذا وأكثر سوف نتناوله في مقال اليوم عبر موقع ثقفني، فتابعونا.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

مواطن من المملكة العربية السعودية، مقيم دائم في المملكة العربية السعودية ولا يسافر إلى دول أخرى للعيش فيها.

لا تستفيد من خدمات الوزارة بخلاف خدمات دعم التخفيض.

لا يوجد لدى المتقدم سجل تجاري مسجل بوزارة العمل أو لا يعمل في التجارة أو لا يستثمر.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

ليس لديه مزرعته الخاصة، وهو ليس المالك.

إذا كان المتقدم أعزب، يجب أن يكون الدخل الشهري 3000 ريال أو أقل.

إذا كان مقدم الطلب رب الأسرة، يشترط ألا يتجاوز دخله 8650 ريالاً.

يتم دفع مبالغ مقطوعة بشكل أساسي للأيتام، والأسر المطلقة ذات الدخل المنخفض، والأرامل، وأسر السجناء.

تصدر للعائلات التي ليس لها معيل أو التي هجرتها، ولمن يحتاج إلى مساعدة خاصة.

كيفية التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب “المساعدة المقطوعة” إلكترونيًا

أولا تحتاج إلى استخدام هذا الرابط للوصول إلى موقع وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

حدد رمز إنشاء حساب جديد وأدخل التفاصيل مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

الرجاء إدخال رقم هاتفك مرة أخرى للتأكيد.

قم بتعيين كلمة مرور وكررها مرة أخرى للتأكيد.

ثم أدخل رقم التأكيد في الجزء السفلي من قسم البيانات.

ثم انقر فوق رمز التأكيد، ثم انقر فوق رمز التأكيد.

من فضلك لا تخرج مباشرة، سيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت حتى يقوم الموقع بإرفاق رقم تأكيد بالبيانات وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المسجل مسبقًا.

أدخل رقم التأكيد المقدم في الرسالة النصية بالصفحة التي يعيد موقعك التوجيه إليها تلقائيًا.

بعد ذلك، قم بتسجيل البيانات الشخصية الضرورية أمامك على الموقع، هذا هو اسمك، وجنسك، ذكرك أو أنثى،

والتعليم، والعمر، ويحدد ما إذا كان لديك وظيفة. إذا كانت لديك وظيفة، فأنت بحاجة إلى كتابة جزء من العمل،

ولكن إذا لم يكن لديك وظيفة، فعليك أن تقرر ما إذا كان يمكنك القيام بذلك وإعطاء عنوانك.

يرجى تقديم عنوانك ورقم هاتفك البديل حتى تتمكن الوزارة من الاتصال بك إذا لم تتمكن من الوصول إلى المطار.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي يجب على الراغبين في التخفيض الوفاء بها، يتم وصف هذه الشروط في الفقرة التالية:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على المساعدة لمرة واحدة من مواطني المملكة العربية السعودية.

لقد ثبت أن سن المساعدة لمرة واحدة يجب أن يكون 35 سنة أو أكثر.

يجب ألا يتجاوز الراتب الذي يتقاضاه مقدم الطلب حد الدفع البالغ 8650 ريالاً لرب الأسرة و 3000 ريال للفرد.

يجب ألا يكون لدى المتقدمين سجل تجاري بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يكون المستفيدون من المساعدات هم المستفيدين من البرامج الأخرى التي تقدمها الوزارة للفقراء.

يتم تقديم المساعدة للنساء ذوات الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات في المملكة اللائي ليس لهن عائل.

يجب على المتقدمين للحصول على المساعدة لمرة واحدة الإقامة بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية ويجب عليهم عدم السفر خارج المملكة العربية السعودية لأي سبب من الأسباب.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا 1444

المساعدة المقطوعة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابطًا إلكترونيًا يمكن لأي شخص يرغب في التقدم بطلب للحصول على مساعدة طارئة التسجيل لتقديم أفضل وأسهل طريقة للتقدم بطلب تخفيض المساعدات، تم الحصول عليها إلكترونياً في 1444 ” من هنا“.

ما هي المساعدة المقطوعة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدات بمبلغ إجمالي للمواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود، مثل الذين يتلقون معاشات الضمان الاجتماعي أو الذين يعملون في وظائف وضيعة لا تدر دخلاً كافياً لأصحابها، وهو نوع من التمويل

في أي حال، يجب ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقطوع 30000 ريال سعودي لكل حالة ويجب أن يخضع تحديد النسبة المئوية للمبلغ المقطوع أو المبلغ لكل مطالبة وينظمها كل برنامج.