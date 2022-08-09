نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق جامعة الاهرام الكندية 2022… مصروفات وأقسام جامعة الاهرام الكندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تنسيق جامعة الأهرام الكندية 2022 يتم تحديده بعد ظهور نتائج الثانوية العامة وكذلك بعد ظهور التنسيق الخاص بكليات بالمرحلة الأولى، بحيث يمكنك طلب الانضمام للجامعة من خلال تنسيقها الداخلي والذي يختلف عن الجامعات الحكومية، وبالحديث عن مصروفات الجامعة فهي لا تعد رخيصة مطلقًا ولا باهظة جدًا وذلك بالمقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى المتواجدة في مصر، وبالطبع تتباين مصروفات الكليات بالجامعة حسب تخصصها.

كليات جامعة الأهرام الكندية

تضم جامعة الأهرام الكندية العديد من التخصصات العلمية والتي يحق للطالب أن يختار أي منها وفقًا لمعلومات تنسيق ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021 – 2022 ومن بين هذه التخصصات ما يلي:

كلية العلاج الطبيعي

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية اللغات والترجمة

كلية إدارة الأعمال

كلية الإعلام بالشعبتين العربية والإنجليزية

كلية التصميم والفنون الإبداعية

كلية الهندسة

تنسيق ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021 – 2022

أولًا تنسيق جامعة الأهرام الكندية:

بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة والخاص بالكليات الحكومية قد يريد بعض طلاب هذه المرحلة أن يتجهوا للأهرام الكندية ولكن قبل ذلك لا بد أن تكون درجاتهم متناسبة معها كما يلي:

بالنسبة للشعبة الأدبية فالحد الأدنى لانضمام طلابها للجامعة يقدر بحوالي 60 % وذلك يشمل كليات الإعلام، واللغات والترجمة وإدارة الأعمال.

أما عن طلاب علمي علوم فالحد الأدنى لقبولهم يبلغ 90 % وعن الكليات المتاحة لهم فمنها الأسنان والصيدلة.

وعن طلاب شعبة علمي قسم الرياضيات فالحد الأدنى لتقديمهم في الجامعة الكندية يصل إلى 70 % لكليات الهندسة والحاسب والتصميم.

ثانيًا مصروفات الجامعة الكندية:

تختلف المصروفات الواجب على الأهالي دفعها مقابل السنة الدراسية بالجامعة حسب الكلية التي يريد الطالب الالتحاق بها وذلك كما يلي:

كلية الصيدلية: 82 ألف جنيه مصري

كلية الإعلام العربي: 40 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 105 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 48 ألف جنيه

كلية الهندسة: 40 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

أوراق الالتحاق بجامعة الأهرام الكندية

لا يكفي تنسيق ومصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021 – 2022 فقط حتى تنضم لهذا الصرح العلمي العريق بل إن هناك مجموعة من الأوراق التي يجب أن تجهزها قبل وقت كافي من إغلاق باب التقديم الجامعي، ومن بين هذه الأوراق ما يلي:

أصل شهادة الثانوية العامة خاصتك.

شهادة الميلاد الأصلية

عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6

بالنسبة للذكور لا بد من إحضار استمارة 2 جند

وفي حال كنت قادمًا من السعودية فالأوراق الإضافية المطلوبة منك ستكون كالتالي (صورة الإقامة، صورة جواز السفر)

طريقة التقديم في جامعة الأهرام الكندية

في حال كنت قد حصلت على الدرجات التي تؤهلك للانضمام لأي من كليات هذه الجامعة التي بنيت منذ عام 2005م عليك أن تتبع الخطوات التالية الخاصة بالتقديم: