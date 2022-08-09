عاجل- روسيا توقف نقل النفط عبر أوكرانيا بسبب العقوبات

جدة - نرمين السيد - وكان النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، قد أعلن منذ يومين أنه "لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم بسبب العقوبات المناهضة لروسيا".

وأضاف بوليانسكى: "أن استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لعمل خط أنابيب الغاز نورد ستريم غير ممكن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التى تفرضها أوروبا وبريطانيا، وهذا هو السبب فى أن الدول الأوروبية تعانى من أزمة طاقة حاليا".

وأوضح أنه منذ 27 يوليو، تم استخدام نورد ستريم، الذى يتم من خلاله إمداد الغاز من روسيا إلى أوروبا، بحوالى 20% من طاقته القصوى بسبب توقف اثنين من توربينات الغاز حيث تم إرسال أحدها إلى كندا لإصلاحه، لكن بسبب العقوبات التى فرضتها اوتاوا ضد موسكو، رفضت الشركة المصنعة فى البداية إعادة المعدات التى تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد إلحاح من الجانب الألمانى، قررت إعادة التوربين، وفى 25 يوليو، أعلنت شركة غازبروم الإغلاق القسرى لمحرك توربينى آخر بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية وبالتالى، يبقى توربين واحد فقط فى حالة تشغيل.