الاردن : توزيع الطلاب القادمين من أوكرانيا في الجامعات سيعرض على مجلس التعليم العالي قريبا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، الاثنين، إن قرار توزيع الطلاب الأردنيين القادمين من أوكرانيا لقبولهم في الجامعات الرسمية سيعرض على مجلس التعليم العالي قريبا.

وأوضح الخطيب : أنه سيتم توزيع الطلبة على الجامعات الرسمية الأردنية بالتساوي وبذات التخصص الذي كان يدرسه في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تحديد المستوى الدراسي يتم تحديده من قبل الجامعة.

وبين أن الجامعة الـ6 الرسمية في الأردن لا تدرس الطب بنفس الخطة الدراسية ، وفق المملكة .



وأضاف أن الطالب الذي يدرس الطب أو طب الأسنان في أوكرانيا ومعدله في الثانوية العامة أقل من 80 لن يقبل في الجامعات الأردنية، مبينا أت تعليمات الدراسة خارج المملكة الصادرة بتاريخ 1 أيار/مايو 2015 كانت تنص أن على أي طالب يرغب بدراسة الطب أو طب الأسنان عليه أن يكون حاصل على معدل 80 وأكثر.

"يستطيع الطالب الذي لا يناسبه مستواه الدراسي يستطيع الالتحاق بالجامعة لدراسة مساقات كطالب زائر بالتنسيق مع جامعة"، وفق الخطيب.

وأشار إلى أن نحو 20% من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون في أوكرانيا اختاروا العودة للجامعات الأردني.

وبين أن 733 طالب يدرسون في أوكرانيا، وتقدم نحو 161 طالبا بطلبات التحاق للجامعات الأردنية.

وقال إنهم توزعوا على 106 طالب طب، و48 طب أسنان، و6 طلاب هندسة، وطالب طب بيطري.

ولفت إلى أن قبولهم سيكون على نظام الموازي.