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عمر شويل - جدة خطوات حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج السعودية، يفكر العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية في كيفية حجز العمرة إلكترونيًا عبر تطبيق العمرة الإلكتروني، يمكنك بسهولة الحجز عبر تطبيق العمرة المخصص من قبل وزارة مكة المكرمة والعمرة لحجز جميع الخطوات المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاعوا مقال اليوم للتعرف على خطوات حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج السعودية.

تفاصيل حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج السعودية

أعلن موقع الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية رسميًا عن تفاصيل مواعيد حجز الحج لمكة المكرمة للأشخاص القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

ونُشرت التفاصيل عبر موقع حج مكة والحساب الرسمي لوزارة العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنقوم بتوضيح جميع الخطوات المهمة والضرورية للأشخاص من خارج المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة.

طريقة وخطوات حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج السعودية

يمكن حجز مواعيد العمرة بسهولة عبر تطبيق العمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم التسجيل في تطبيق العمرة الإلكتروني. تم اختيار تسجيل الزائر. يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل أساسي من الموقع، هذه هي بيانات تأشيرة الجنسية والبريد الإلكتروني وبيانات جواز السفر. يتم تحديد رمز التحقق، ثم يتم تحديد رمز لإكمال عملية التسجيل. سيتم إرسال رمز التحقق إلى البريد الإلكتروني للمستخدم ثم سيتم تحديد المصادقة. يتم تحديد اختيار الاجتماع عن طريق اختيار التاريخ والوقت المناسبين.

شروط التسجيل في العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

ووضعت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على تويتر بعض شروط إذن العمرة، ومنها ضرورة تلقي جرعة ثانية من لقاح فيروس كورونا لمن حصل على إذن العمرة للسيدات.

أما الرجال سيقومون بزيارة أقرب مركز تطعيم خلال يومين من تاريخ إصدار التصريح، دون تحديد موعد للتطعيم.

تطبيق العمرة (اعتمرنا)

تطبيق حجز العمرة أطلق كل من حج مكة ومقاطعة العمرة في المملكة العربية السعودية تطبيقًا لتحديد موقع العمرة في مكة على منصة التطبيق على الإنترنت، ويمكنك تحميل هذا التطبيق بكل سهولة بإتباع التالي:

قم بتنزيل تطبيق حجوزات العمرة لأجهزة iPhone من هنا.

قم بتنزيل تطبيق حجوزات العمرة لأجهزة Android من هنا.

قم بتنزيل تطبيق حجوزات العمرة لأجهزة Huawei من هنا.

انقر فوق أيقونة التثبيت.

انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل والتثبيت.

كيفية التواصل مع وزارة الحج

خصصت وزارة الحج والعمرة بالملكة العربية السعودية عدة طرق للتواصل معها، وتتمثل تلك الطرق فيما يلي:

الرقم الموحد 8004304444

الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالسعودية ،من خلال تتبع هذا الرابط الخاص بها عبر تويتر.

قامت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بوضع رقابة على تطبيق اعتمرنا، وذلك منعًا للغش والاحتيال.

شروط التسجيل في تطبيق اعتمرنا

يُطلب من جميع الحجاج، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، الحصول على شهادة طبية معتمدة من التطبيق الإلكتروني.

مما لا شك فيه أن على جميع الحجاج الالتزام بالتعليمات والاحتياطات لضمان السلامة العامة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يجب أيضًا تفعيل هذا التطبيق على الهاتف المحمول للحاج للحصول على إذن رسمي لأداء فريضة الحج.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة حجز وإصدار تصاريح للعمرة وزيارات العمرة والمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والحجاج القادمين من خارج المملكة في إجراء بسيط ومباشر.

تم ترميز صفحة الحجز لتطبيق Umrana حسب التوفر (الأخضر للمجموعات الصغيرة، والأحمر للمجموعات الكبيرة، والبرتقالي للحشود المتوسطة، والرمادي للاجتماعات الفائتة).