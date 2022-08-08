مقتل زعيم حركة طالبان الباكستانية فى انفجار لغم بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون باكستانيون، إن قائد بارز فى حركة "طالبان باكستان" وثلاثة مسلحين أخرين "قتلوا فى هجوم استهدف سيارتهم فى ساعة متأخرة من ليل أمس، فى مقاطعة بكتيكا شرقى أفغانستان".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين قولهم إن "انفجارا وقع فى ساعة متأخرة من الليل على جانب طريق بشرق أفغانستان، استهدف مركبة تقل أعضاء من حركة طالبان الباكستانية، ما أسفر عن مقتل زعيم بارز وثلاثة مسلحين آخرين".

وذكرت الوكالة أن الزعيم الذى قتل يدعى عبد الوالى، ويعرف أيضا باسم عمر خالد خراسانى، ويمثل مقتله ضربة قوية لطالبان الباكستانية.

وألقت حركة طالبان باكستان باللوم على عملاء المخابرات الباكستانية فى القتل دون تقديم أدلة أو الخوض فى التفاصيل، وفق المصدر ذاته.

وجاء مقتل خراسانى بعد شهور من المحادثات التى بدأت بعد وقت قصير من سيطرة "طالبان" على السلطة فى كابل قبل عام واحد.