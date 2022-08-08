نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منحة البطالة 2022 تسجيل عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا، أصبحت محل بالجزائر بعد أن أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل موقع التسجيل في منحة البطالة 2022. وكان هذا عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عنها منذ أيام، وبدأ تنفيذها في أواخر شهر فبراير حيث تمّ وضع منصة منحة البطالة 2022 من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين الجزائريين الراغبين في التسجيل في منحة البطالة 2022. وسيصرف لكل المستفيدين بداية من شهر مارس للسنة الحالية راتب قيمته 13 ألف دينار جزائري شهريا. لكن يجب أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022. ومن أبرزها أن يكونوا طالبي العمل لأول مرة ولم يسبق لهم الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن التفاصيل المتعلقة بالتسجيل، تابعوا معنا.

التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا

يرغب الكثير من الشباب الجزائريين في التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا ويتم ذلك بشكل سهل دون عناء التنقل إلى المؤسسات من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة. كما يمكنهم أن يقوموا بحجز موعد المقابلة الشخصية مع المستشار بالوكالة المحلية للتشغيل. وهناك سيتم استلام الملف الورقي لمنحة البطالة وبالتالي يعتبر كل المتقدمين مقبولين بشكل نهائي باجتياز المقابلة، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

بداية يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة منحة البطالة minha.anem.dz.

عليه أن يتفحص الموقع الإلكتروني ويقوم بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنحة.

يتوجب عليه إدراج رقم بطاقة طالب العمل وأيضا رقم بطاقة التعريف الوطني، ثم يضغط على زرّ التحقق وينتظر للحظات. في حال رفض الطلب سيظهر له سبب الرفض محدد بالأحمر، وإن تم قبوله سينتقل إلى المرحلة الثانية.

يدرج الاسم واللقب والحساب البريدي الخاص به، ثم يعين تاريخ المقابلة المناسب له. وبعدها يحمّل الوصل والتعهد ويطبعهما ليحتفظ بهما ليوم المقابلة من أجل تقديمهما ضمن الملف.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

لقد تمّ استحداث شروط منحة البطالة 2022، وكذلك تمّ وضع بعض الضوابط فيما يتعلق بالمستفيدين. كما شددت الوكالة الوطنية للتشغيل على ضرورة أن يكون المتقدم طالبا للعمل لأول مرة. مع العلم بأنّه قد تمت برمجة الموقع بشكل دقيق وسترفض الطلبات منذ بدايتها في حالة خالفوا الشروط المفروضة على كل الراغبين في الاستفادة من المنحة، ومن أهمها نذكر لكم ما يلي:

أن يكون الراغب في الاستفادة جزائري، مع ضرورة الإقامة داخل الوطن.

يجب أن يكون السن أكثر من 19 وأقل من 40.

ألا يسبق للمتقدمين شغل وظيفة من وظائف عقود ما قبل التشغيل، كذلك يجب أن لا يرفضوا أكثر من عمل من الأعمال التي تعرضها الوكالة الوطنية للتشغيل.

يلزم كل شاب جزائري تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

لا تقبل طلبات النساء اللواتي يعمل أزواجهم أو لهم دخل شهري، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل في حال كانت زوجته موظفة يرفض طلبه.

علاوة على ذلك، سيتم منح فرصة للمحبوسين الذين استوفوا عقوبتهم في حال توفرت فيهم الشروط.

لا يجب أن يكون طالب بالجامعة أو المعهد، مع ضرورة تجديد المنحة بشكل دوري.

منصة منحة البطالة minha.anem.dz

بعد مرور أزيد من أسبوع على انطلاق التسجيلات في منحة البطالة قام الآلاف من الشباب الجزائريين. ممن تتوفر فيهم شروط منحة البطالة بالتسجيل من خلال الموقع minha.anem.dz. بالمقابل لم يتمكن العديد من الأشخاص من التسجيل مرورا بالمرحلة الأولى لعدة أسباب. فهناك فئات تم اعتبارهم موظفين من قبل أو أنهم لا يزالون طلاب في الجامعة. وهذه الفئة تحديدا عليهم أن يقوموا بتسوية الوضعية بإلغاء الانتساب للضمان الاجتماعي. وفي حال لم يتم تسوية الوضعية الخاصة بهم رغم التعديل عليهم أن ينتظروا تحديث الموقع لأن الآلاف من الأشخاص يواجهون نفس المشكلة وليس عليهم أن يقلقوا بخصوص الأمر.

لم يتمكن آلاف البطالين من إتمام التسجيل في منحة البطالة 2022 بسبب العراقيل التي واجهتهم في المنصة الإلكترونية التي تم وضعها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، في حين باشر الأشخاص الذين تم قبولهم مبدئيا في إجراء المقابلات الشخصية بالملحقات المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل في مكان إقامتهم، وتحصلوا على وثيقة تفيد بكونهم سيصبحون مستفيدين بشكل رسمي من الراتب الذي تقدر قيمته بحوالي 13 ألف دينار جزائري كل شهر بداية من 28 مارس 2022.

مشكلة عدم التمكن من التسجيل في المنحة

بعد مرور أزيد من أسبوعين على انطلاق تسجيل منحة البطالة عبر الموقع الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل، لا يزال الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة في ذلك، فحين يدرجون رقم بطاقة طالب العمل وبطاقة الهوية تظهر لهم عبارة مرفوض باستمرار، نخص بالذكر الطلاب الجامعيين الذين قاموا بتوسية وضعيتهم ولا زالوا يواجهون نفس المشكلة، وعليهم أن ينتظروا قيام الجهات المعنية بتحديث ما للموقع حتى يتم قبولهم.

الوكالة الوطنية تحذر من روابط خارجية

نبهت الوكالة الوطنية للتشفيل إلى ضرورة تحلي كل الشباب طالبي العمل لأول مرة بالحذر والحيطة. لأنه هناك العديد من الحسابات الوهمية والمزيفة التي تدعي بأنها تابعة للوكالة. وتعرض فرص عمل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة 2022. غير أنّ الوكالة أكدت بأنه لديها حسب رسمي واحد فقط، ولم يتم تكليف أي جهات بالحديث باسمها أو توفير فرص عمل. وأن أي جديد يطرأ يتم إعلانه من خلال الموقع الرسمي أو الصفحة.

قامت الجهات المعنية في الحكومة الجزائرية بصرف أول راتب من منحة البطالة 2022 في الحسابات البريدية الخاصة بالمستفيدين. نخص بالذكر الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم من خلال موقع منحة البطالة minha.anem.dz. وتقدر قيمة المبلغ المخصص لطالبي العمل لأول مرة بثلاثة عشر ألف دينار دزائري، ومن المقرر أن يتم صرفه في حساباتهم في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

تجدر الإشارة للأشخاص طالبي العمل لأول مرة، والذين قاموا بالتسجيل من خلال موقع منحة الطبالة بأن عددهم الإجمالي قد بلغ حوالي 1.180.000 شخص من الرجال والنساء، من بين هذه الفئات توجد نسبة اثنان وعشرون بالمائة كانوا قد تحصلوا على مواعيد المقابلة التي يتم إجراؤها في المحلقة المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل. أيضا تم رفض حوالي تسعة بالمائة من طالبي العمل لأول مرة رغم توفر الشروط فيهم.

المستفيدين الجدد حسب المرسوم التنفيذي

صدر عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر مرسوم تضمن فئات جدية ستستفيد من منحة البطالة في الجزائر. وهم الأرامل واليتامى والمتقاعدين الذي لا تتجاوز أجرتهم الشهرية ثلاثة عشر ألف دينار جزائري. ومن جهة أخرى فالمنصة استقبلت العديد من الطلبات من طرف الأشخاص الذين سجلوا لأول مرة وقدموا طلباتهم، وهو مليون و993 ألف شخص، وتمت الموافقة على حوالي مليون و471 ألف بطال.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا. وهو الموضوع الذي يبحث عنه الكثير من الجزائريين، ويتم ذلك من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة الذي لا يزال متاحا للجميع من أجل التقديم على منحة البطالة 2022. وسيصرف في كل الحسابات البريدية الخاصة بالمستفيدين راتب قدره 13 ألف دينار جزائري كل شهر، كما ستوفر لهم الوكالة مناصب عمل تناسب تكوينهم ومؤهلاتهم.