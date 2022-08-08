نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى وفقاً للبيان المرصون من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022 للمرحلة الاولى في الظهور، خاصة بعد أن أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من خلال فيديو تم بثه على صفحة الوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، موضحا أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة هذا العام 75.04%، وأضاف الدكتور شوقي أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 لشعبة علمي علوم %78.32 وفى وفي شعبة علمي رياضة 81.10 % أما في الشعبة الأدبية 68.38%

تنسيق كليات علمي علوم 2022

حددت وزارة التعليم العالي تنسيق كليات علمي علوم 2022، بعد أن تبينت نسب واحصائيات نجاح طلاب الثانوية العامة 2022، وكانت قد هنأت وزارة التعليم العالي جميع الطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)، لعام 2022، والذين تم إعلان نتائجهم بالفعل صباح يوم السبت الموافق 6/8/2022، كما تقرر فتح باب التسجيل للرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022 ويستمر باب التسجيل حتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى الذي حددته الوزارة، وهو كالتالي :-

شعبة علمي علوم: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

علماً بأن عدد الطلاب: 22475

وفي الشعبة الهندسية: 341 درجة بنسبة 83.17% فأكثر.

وعدد عدد الطلاب: 15220

أما الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063.

تنسيق كليات علمي علوم 2022 وآليات القبول في الجامعات

ذكرت وزارة التعليم العالي أنه لم يختلف تنسيق كليات علمي علوم 2022 كثيرا عن العام الماضي، كما أوضحت الوزارة فى بيان لها إنه مازالت الوزارة مستمرة في عملها في إطار الجهود المتواصلة ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030، وعليه فقد تم إنشاء مجموعة من الكليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم فتح باب القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022.

وأكدت الوزارة أن القبول بالجامعات والمعاهد سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وهو خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بكافة معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة التي حددتها الوزارة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

الآلاف من طلاب الثانوية العامة وخاصةً طلاب شعبة علمي علوم يترقبون في الوقت الحالي اعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن تنسيق القبلو بكليات شعبة علمي علوم، حيث قد ذكرت الجهات المسؤلة في الآونة الزمنية الاخيرة ان التنسيق الرسمي سوف يتم الاعلان عنة خلال الاسبوع الجاري، ليبدأ بعدها مباشرةً فتح باب تسجيل الرغبات بشكل الكتروني.