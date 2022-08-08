رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022 في العراق موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022 حيث تزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في جميع أنحاء العراق عن رابط استخراج نتيجة الاعتراضات على نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق هذا العام الدراسي 2022، بالتزامن رسميا مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول التي جرت في جميع المدارس العراقية بكافة المحافظات بشكل عام وإعلان النتائج، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية عن التفاصيل التي تتعلق بموعد اعلان نتائج الطلاب هذا العام وقد كشفت كذلك عن رابط الحصول على النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال رابط مباشر لاستخراج نتيجة الاعتراض على الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق بجميع المحافظات.

رابط استخراج نتيجة اعتراض امتحانات الثالث المتوسط 2022

ويمكن ان يتم استخراج كافة نتائج اعتراضات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات الكترونيا، من خلال ادخال رقم المقعد الخاص بالطالب في المكان المخصص، ليتم الحصول على النتيجة الاعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج نتيجة اعتراض طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق.

يتم اختيار امتحانات الدور الأول.

ثم يتم اختيار ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.

يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة عبر الموقع.

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع وتتضمن المعدل والدرجات الخاصة بالطالب على الفور.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس والمحافظات المختلفة قد انتهت بالفعل، وقد اكدت ان جميع المدارس عملت على انهاء رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، في اطار اعلان نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم استخراجها الكترونيا من خلال الموقع، بعدما يتم اعتماد النتيجة من قبل الجهات الرسمية في الوزارة المسئولية عن اعلان النتائج، وتم الإعلان كذلك عن نسب نجاح الطلاب في مختلف التخصصات في جميع المحافظات.