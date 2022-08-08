السعودية السماح للمعلمات بتدريس الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي ١٤٤٤

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عمر شويل - جدة السماح للمعلمات بتدريس الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي الجديد 1444-2022، وفق آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية حيث تم إسناد الدراسة بالمدارس الأهلية والأجنبية بمحافظة جدة بالمملكة إلى المعلمات، وتم اتخاذ ذلك القرار والتوجيه المباشر من الوزارة إلى إدارة جدة التعليمية، بعد تجربة إسناد التعليم في مدارس البنات الأهلية والأجنبية، من الصف الأول ابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي العام الماضي 1443 إلى المعلمات، وما ترتب عليه من نتائج مثمرة، ولإستمرار النجاح في قطاع التعليم العام الأهلي وخلق بيئة محفزة للتعلم والتعلم، تم اتخاذ هذا القرار المباشر من قبل الوزارة مع دراسة تعميم تلك التجربة الناجحة بكافة مناطق المملكة فيما بعد.

جدة السماح للمعلمات بتدريس الصف الرابع الابتدائي التقويم الدراسي 1444

إضافة لما سبق ذكره وبعد صدور أمر مباشر من وزارة التعليم السعودية للمدارس الأهلية والعاليمية بجدة، فمن المقرر وفق التقويم الدراسي 1444 بدء العام الدراسي الجديد 1444-2022 يوم الأحد الموافق 1 شهر صفر 1444 الموافق 28 شهر أغسطس 2022، والذي سيرافقه عودة المعلمين والمعلمات بجميع المراحل التعليمية وبجميع المدارس الأهلية والعالمية، مع العلم أن عودة شاغلي الوظائف التعليمية الإدارية ستوافق يوم الإثنين 24 محرم 1444 الموافق 22 أغسطس 2022 للتجهيز والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 1444.

حماية المستهلك والمدارس الأهلية والعالمية بالسعودية

كما وجب الذكر أنه منذ أيام ورد استفسار عن المدارس الأهلية والأجنبية بالمملكة، لجمعية حماية المستهلك عبر حسابها على تويتر كان مفاد سؤال المستفيد كالتالي: ” هل يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من حضور الدراسة أو الاختبارات بسبب التعثر في سداد الرسوم؟”، وأجابت جمعية حماية المستهلك بالسعودية بأنه بناء على نص قرار 361492938 الصادر بتاريخ 2 /8/ 1436هـ، لا يجوز منع الطلاب من حضور الدراسة أو الاختبارات حال تعثر ولي الأمر، ولكن في هذه الحالة يتم حجب نتائج الاختبارات حتى تتم المصالحة بين الطرفين، وفي حال مخالفة هذا القرار من قبل المدارس يقوم ولي الأمر برفع شكوى مباشرة لوزارة التعليم السعودية.

نص قرار وزارة التعليم السعودية لتحسين مخرجات التعليم وفق رؤية المملكة 2030

في الختام نلاحظ من خلال الخطاب الموجه من الوزارة إلى إدارة التعليم بمحافظة جدة، الحرص الشديد على تطوير القطاع التعليمي بالسعودية، بعد القيام بتجارب مثمرة بالنجاح قبل تعميمها وفق رؤية المملكة 2030 نص الخطاب: