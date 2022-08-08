نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجتك ..الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم “أسماء أوائل الشعبة الأدبية “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس للدور الأول والتى تتم اعتمادها الآن من قبل وزير الدكتور طارق شوقي وكانت نسبة النجاح هذا العام نحو %75.04، لجميع الشعب بينما كل شعب كان بها نسبة نجاح مختلفة وكانت نسبة نجاح الشعبة العلمية نحو %78.32 بينما نسبة نجاح شعبة العليمة رياضة %81.10 وكانت اقلهم الشعبة الأدبية وكانت نسبه نجاح %68.38 ، وتم إعلان أوائل الثانوية العامة الآن.

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت رسميا نتيجة الثانوية العامة وكانت نتائج المرحلة العلمية مرتفعة بشكل كبير عن نتائج طلاب المرحلة الأدبية والتي شملت نسبة نجاحهم هذا العام على نسبة منخفضة على عكس الأعوام السابقة، ولهذا على أولياء الأمور عدم اللوم على أبناءهم في الشعبة الأدبية، وخاص وان اغلب نتائج الطلاب تتراوح من 55% وحتى 65%، وأسماء الأوائل الشعبة الأدبية هم

1- الطالبة زينب أكرم حسن حميدة (محافظة الفيوم ) مجموع 387

2 – الطالبة ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (محافظة القاهرة )مجموع 384

3 –الطالبة أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (محافظة الدقهلية) مجموع 383

3 – الطالبة عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (محافظة الإسكندرية ) مجموع 383 (الثالث مكرر )

4 – الطالبة سوسن رانى سراج الدين محمد (محافظة الدقهلية ) مجموع382

4 –الطالبة مهند محمد شعبان محمود (محافظة الجيزة )مجموع 382 (الرابع مكرر )

5 – الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد (محافظة سوهاج ) مجموع 381

6 –الطالبة أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (محافظة القاهرة) مجموع 380

6 –الطالبة أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (محافظة الإسكندرية )مجموع 380 (السادس مكرر )

6 –الطالبة لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (محافظة الجيزة ) مجموع 380 (السادس مكرر )

6 –الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل على (محافظة القليوبية )مجموع 380 (السادس مكرر )

نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 20202 موقع وزارة التربية والتعليم والتي توفرها الآن إلي كافة الطلاب خدمة استخراج النتائج رقم الجلوس، وفى الأيام المقبلة سوف يكون متاحة عدة مواقع اخرى توفر النتيجة بالاسم فقط ، وعلى الصعيد الأخير سوف تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولي لجميع الشعب والذي سوف يكون منخفض للغاية بالنسبة للشعبة الأدبية بشكل واضح .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم 2020 لنتيجة الثانوية العامة

يتعرض الآن موقع الوزارة الرسمي إلي ضغط شديد من قبل الطلاب من اجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للدور الأول 2022 برقم الجلوس والى أصبحت متوافرة الآن إلي كافة الطلاب بعد تأجيل لأكثر من ساعتين كاملين عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم والذي كان من المفترض في العاشرة صباحا .

ساعات ويتم إعلان تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولي والى متوقع أن تكون نفس العام الماضي بتغيير بسيط بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بمعدل 1% ولكن جاءت نتائج هذا العام تراوحت من 55 % حتى 85%، وبالتالي سوف تكون مماثله للعام الماضي وخاصة في كليات القمة للشعبيتن العلمي والأدبي.