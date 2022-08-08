نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجتك ..الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم “أسماء أوائل الشعبة الأدبية “ في المقال التالي
عمر شويل - جدة الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس للدور الأول والتى تتم اعتمادها الآن من قبل وزير الدكتور طارق شوقي وكانت نسبة النجاح هذا العام نحو %75.04، لجميع الشعب بينما كل شعب كان بها نسبة نجاح مختلفة وكانت نسبة نجاح الشعبة العلمية نحو %78.32 بينما نسبة نجاح شعبة العليمة رياضة %81.10 وكانت اقلهم الشعبة الأدبية وكانت نسبه نجاح %68.38 ، وتم إعلان أوائل الثانوية العامة الآن.
الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم
أعلنت رسميا نتيجة الثانوية العامة وكانت نتائج المرحلة العلمية مرتفعة بشكل كبير عن نتائج طلاب المرحلة الأدبية والتي شملت نسبة نجاحهم هذا العام على نسبة منخفضة على عكس الأعوام السابقة، ولهذا على أولياء الأمور عدم اللوم على أبناءهم في الشعبة الأدبية، وخاص وان اغلب نتائج الطلاب تتراوح من 55% وحتى 65%، وأسماء الأوائل الشعبة الأدبية هم
1- الطالبة زينب أكرم حسن حميدة (محافظة الفيوم ) مجموع 387
2 – الطالبة ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (محافظة القاهرة )مجموع 384
3 –الطالبة أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (محافظة الدقهلية) مجموع 383
3 – الطالبة عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (محافظة الإسكندرية ) مجموع 383 (الثالث مكرر )
4 – الطالبة سوسن رانى سراج الدين محمد (محافظة الدقهلية ) مجموع382
4 –الطالبة مهند محمد شعبان محمود (محافظة الجيزة )مجموع 382 (الرابع مكرر )
5 – الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد (محافظة سوهاج ) مجموع 381
6 –الطالبة أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (محافظة القاهرة) مجموع 380
6 –الطالبة أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (محافظة الإسكندرية )مجموع 380 (السادس مكرر )
6 –الطالبة لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (محافظة الجيزة ) مجموع 380 (السادس مكرر )
6 –الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل على (محافظة القليوبية )مجموع 380 (السادس مكرر )
نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن
رابط موقع وزارة التربية والتعليم 2020 لنتيجة الثانوية العامة
ساعات ويتم إعلان تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولي والى متوقع أن تكون نفس العام الماضي بتغيير بسيط بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بمعدل 1% ولكن جاءت نتائج هذا العام تراوحت من 55 % حتى 85%، وبالتالي سوف تكون مماثله للعام الماضي وخاصة في كليات القمة للشعبيتن العلمي والأدبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجتك ..الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم “أسماء أوائل الشعبة الأدبية “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.