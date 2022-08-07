نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن LIVE … متابعة مباراة مصر والسعودية للشباب والقنوات الناقلة في نهائي كأس العرب للشباب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسعودية للشباب ، تشهد المملكة العربية السعودية ومصر حاليًا مواجهة ساخنة في نهائي كأس العرب للشباب الذي تستضيفه المملكة، هذا وقد تقدمت مصر إلى نهائي كأس الشباب العربي بعد فوزها على الجزائر 3-1 في نصف النهائي، وتغلب المنتخب السعودي على فلسطين 5-0 في نفس الدور للتأهل، وفاز المنتخب السعودي بلقبين في البطولة كان آخرهما في مصر العام الماضي 2021 بعد فوزه على الجزائر 2-1 في النهائي لكن فرعون فاز بالبطولة.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

تلعب مصر والمملكة العربية السعودية في نهائي كأس العرب للشباب يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة السعودية ومصر على قناة الرياض السعودية 1 والعراقية الرياضية والقناة العراقية 4 وقناة الرياضة المصرية اون تايم سبورت.

مباراة مصر والسعودية للشباب بث مباشر

تردد قناة اون سبورت الناقلة لمباراة مصر والسعودية

يمكن الحصول على تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة مصر والسعودية وفقًا للأتي:-

التردد: 11861

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: رأسي

تردد القناة الرياضية السعودية

التردد : 12523

: 12523 الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 الاستقطاب: عمودي.

مباراة مصر والسعودية اليوم مباشر اليوم

أنهى منتخب مصر تحت 20 سنة استعداداته لنهائي كأس الدول العربية للشباب ضد منافسه السعودي المقرر يوم غد الأحد 7 أغسطس 2022، حيث تنطلق صافرة افتتاح مباراة مصر والسعودية على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب المصري سيرتدي الزي الأحمر التقليدي والشورت السوداء لمباراة الغد ضد السعودية، المباراة النهائية لكأس العرب يوم الأحد.

مصر والسعودية 2022

وتغلبت السعودية على المنتخب الفلسطيني بخمس نقاط دون رد فعل لتصل إلى نهائي البطولة، وانضم ركاب المنتخب السعودي إلى المنتخب المصري بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 3: 0 في نصف نهائي البطولة، وسجل المنتخب المصري سلا باشا في الدقيقة 10 وعبد الرحمن رشدي ومحمد ابراهيم في الدقيقة 39 بعد 76 دقيقة من المباراة.

فوز المنتخب المصري في نهائي كأس العرب

وكشف محمود جابر مدرب منتخب مصر، عن سبب تأجيل مباراة المنتخب ضد السعودية، المقررة مساء الأحد بدلًا من السبت، لمدة 24 ساعة، وقال محمود جابر في تصريح إعلامي لبرنامج أحمد شوبير الإذاعي “مع شوبير”: نحاول تجهيز لاعبينا بالتوتر، لكن يمكننا الفوز باللقب”، مؤكدًا أن المنتخب لعب بشكل جيد أمام نظرائه الجزائريين وسجل أعلى الملاحظات التي احتاجوها للوصول إلى نهائي كأس العرب للشباب، الذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، وفي مقابلة هاتفية مع الصحفي هاني حتحوت مقدم برنامج “الماتش” على صدى البلد، أشار جابر إلى أن الفريق دافع بشكل جيد خلال البطولة وكان لديه عدة لاعبين مصابين، وتمكننا من حل هذه الأزمة من خلال دمج عناصر جديدة.

ملخص مباراة مصر والسعودية للشباب

بداية قوية بين منتخبي مصر والسعودية، بدأت المباراة قبل دقيقتين، على القنوات العربية الرياضية المصرية والسعودية، المباراة نظيفة حتى الآن ، 0 : 0 للمنتخبين المصر والسعودي، تمريرات قوية وكر وفر بين اللاعبين والكرة، المباراة هادئة حتى الآن بين المنتخبين، وصراع قوى على الكرة، وروح رياضية عالية ظاهرة بين الفريقين حتى الآن