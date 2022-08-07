موقع تنسيق الجامعات الحكومية 2022 تنسيق الثانوية العامة tansik.digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع تنسيق الجامعات الحكومية 2022، تنسيق الثانوية العامة 2022، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2022، وذلك للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة 2022 والتي تم الإعلان عنها أمس السبت بتاريخ 06\08\2022، وقد أعلنت الوزارة عن النسب لكل شعبة عبر تغريده لها على موقعها الرسمي تويتر، كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة التسجيل في الكليات وتقديم الرغبات إلكترونياً من خلال رابط tansik.digital.gov.eg، كما يتم التسجيل أيضاً عن طريق معامل الحاسب الموجودة بالكليات.

كما يتم أيضاً استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات عن طريق مختصين في معامل الحاسب الآلي في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً طوال أيام التسجيل، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 مصر الإلكتروني، وخطوات التسجيل وأهم التعليمات بشأن نظام التنسيق الإلكتروني.

موقع تنسيق الجامعات الحكومية 2022

حتى يتمكن الطلاب في التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي tansik.digital.gov.eg. النقر على أيقونة “خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022”. الضغط على أيقونة “تسجيل الرغبات”. يتم تسجيل الرغبات المرغوب غيها من قبل الطالب تسجيل أكثر من رغبة وتدون جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد الانتهاء والتأكد من إتمام كافة الخطوات يتم النقر على “تسجيل”. أو من خلال معامل الحاسب المتاحة بالجامعات والتي سوف تقدم هذه الخدمة مع فتح باب التسجيل الإلكتروني في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

نسب القبول في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022 لجميع الشعب

أعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي عن نسب القبول والتسجيل في المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2022. وجاءت النسب كالتالي:-

أولاً بالنسبة للشعبة العلمية:- 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% وعدد الطلاب 22475.

ثانياً بالنسبة لشعبة الهندسة:- 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% وعدد الطلاب 15220.

ثالثاً الشعبة الأدبية:- 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب 80063.

إجمال عدد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق 117758.

موعد فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية 2022

سيتم فتح موقع تنسيق الثانوية الإلكتروني لاستقبال طلبات الطلاب وتدوين الرغبات يوم الخميس القادم الموافق 11\08\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الإثنين 15\08\2022.