كم باقي على المدرسة العد التنازلي السعودية 1444 وفق التقويم الدراسي 2023 بعد التعديل؟

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عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة موعد بدء الدراسة والعودة إلى المدارس في مختلف المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقعنا سوف نجيب على سؤال كم باقي على المدرسة السعودية 1444هـ، كما سنتعرف على التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، فضلاً تابعوا معنا.

كم باقي على المدرسة العد التنازلي 1444؟

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المؤسسات التعليمية، كما أوضحت المواعيد عبر التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، وبناءً عليه يتم تحديد موعد بداية ونهاية الإجازة، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تقوم الوزارة بعرضها على موقعها الإلكتروني والتي تتيح للطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية الاطلاع على التقويم الدراسي وتحميله حتى يتمكنوا من معرفة المواعيد بكل سهولة ويسر، وقد جاء التقويم على النحو التالي:

تبدأ الدراسة بالفصل الأول لجميع المراحل 1 صفر1444هـ.

اجازة اليوم الوطني يوم 25 صفر.

الإجازة المطولة الأولى في 19 ربيع الأول، بينما الإجازة المطولة الثانية الترم الأول يوم 16 ربيع ثاني.

إجازة انتهاء الفصل الأول يوم 30 ربيع ثاني.

تبدأ الدراسة بالفصل الثاني يوم 10 جماد أول.

الإجازة المطولة الأولى في الترم الثاني يوم 24 جماد أول، أما الإجازة المطولة الثانية يوم 22 جمادى الثاني.

اجازة يوم التأسيس يوم 2 شعبان.

اجازة الترم الثاني يوم 10 شعبان.

بداية الترم الثالث يوم 20 شعبان.

إجازة عيد الفطر في 22 رمضان.

الإجازة المطولة الترم الثالث 8 شوال.

إجازة انتهاء العام الدراسي في 4 ذو الحجة.

موعد بداية الدراسة في السعودية

وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية، سيكون موعد بداية الدراسة في السعودية للعام 1444هـ يوم الأحد الموافق 1 صفر والذي يوافق 28 أغسطس من الشهر الميلادي وذلك في كافة المؤسسات التعليمية داخل المملكة.

وستكون عودة المشرفين والاداريين للعام الدراسي الجديد 1444هـ في يوم الإثنين 24 محرم والذي يوافق 22 أغسطس 2022 م، أما عودة المعلمين تتزامن عادةً مع عودة الطلاب.

وأخيراً، بإمكان جميع الطلاب التوجه الى تويتر وزارة التعليم في السعودية والتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية التدريسية في المملكة.