نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة MUST 2023|مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جميع الكليات 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف بعض الجامعات الخاصة وأبرزهم مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما تشمله من جودة المناهج والتعليم بالاضضافة الي طاقم التدريس المتميز، وتوفر الكلية ايضاً معامل كاملة مجهزة بأحدث الاجهزة وعلى نطاق واسع، تعد جامعة MUST من أرخص الجامعات الخاصة حيث صدر قرار بعدم زيادة الرسوم الدراسية كل عام.

بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة يبحث العديد من الطلاب على جامعات خاصة باقل المصاريف مصاريف كي يلتحقوا بكليات ( الهندسة- الطب البشري-كلية طب الاسنان-العلاج الطبيعي-الطب البيطري-العلوم الصحية التطبيقية–الإعلام-نظم المعلومات وعلوم الحاسب-سياسة واقتصاد) وسوف نتطرق في هذ المقال عبر موقع ثقفني الي مصاريف جميع الكليات داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في 6 أكتوبر، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات لتنسيق القبول لعام 2022-2023 وفقا للقواعد واللوائح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعة، وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إلى أن الجامعات تشهد العصر الحالي للانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع، من خلال الانتقال إلى نظام المشاريع والبرامج وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن للجامعة فلسفة واستراتيجية للرسوم الدراسية، صاغها الراحل الدكتورة سعاد كفافي منذ إنشائها، وهي الجهود المبذولة لإنشاء جامعة خاصة دون اعتبار للربح، التأكيد على هدف الجامعة تطوير الكوادر المتميزة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

مصاريف جامعة MUST للعلوم و التكنولوجيا

كلية الطب البشري: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الصيدلة : 72 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه .

مصروفات كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

الي تلك الفقرة نكون قد انتهينا من عرض جميع مصاريف جامعة مصر للعلوم ولتكنولوجيا للشعبتين العلمية والادبية.