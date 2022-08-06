نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصاريف جامعة بدر الجديدة 2023 جميع الكليات للحاصلين على الشهادة الثانوية والوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب حول معرفة مصاريف جامعة بدر الجديدة لجميع الكليات خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم، وسوف تتطرق اسرة ثقفني لعرض مصاريف جميع الكليات داخل BUC لعام 2023 ، تعد جامعة بدر من الجامعات الموثوقة والتي تخضع لرقابة وزير التعليم العالي، بالاضافة الي ذلك تعد أول جامعة تحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “CIRA” هي واحدة من أكبر المجموعات التعليمية في المنطقة العربية، يتم التعامل داخل الكليات بنظام الساعات المعتمدة كما توفر الجامعة ايضاً العديد من البرامج المميزة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، يقدم لكم موقع ثقفني جميع مصاريف جامعة بدر الجديدة

مصاريف جامعة بدر الجديدة 2023

تختلف قيم الرسوم الدراسية للفصلين الأول والثاني حسب الجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها،حيث تتراوح القيم مابين 42 الف جنيهاً الي 199 الف جنيهاً وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمعادلة، وسوف نتحدث في هذا المقال بالتفصيل عن مصاريف جميع الكليات العلمية والادبية لعام 2022-2023

يرغب الكثير من الطلاب التقدم الي جامعة بدر خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع ويتطلع الكثير في البحث عن مصاريف كليات الطب وكلية الهندسة 2023.

مصاريف كلية الهندسة جامعة بدر 2023

تبلغ مصاريف جامعة بدر كلية الهندسة 35 الف جنيهاً في الترم الواحد ليصبح اجمالي مصاريف كلية الهندسة نحو 70 الف جنيهاً في العام، أما الطلاب الوافدين يبلغ مصاريف الكلية نحو 5,850 دولار.

مصاريف كلية الطب البشري جامعة بدر الجديدة

تبلغ مصاريف كلية الطب 99500 للترم الواحد مقابل نفس المبلغ في الترم الثاني ليصبح إجمالي مصاريف كلية الطب جامعة بدر 199 الف جنيه، بالاضافة الي ذلك يتم إضافة رسوم إدارية وخدمات تأمين للمعامل الي المبلغ الإجمالي، والجدير بالذكر أن مصاريف كلية الطب البشري للطلاب الوافدين تبلغ 16,600 دولا أمريكي.

مصاريف كلية طب الاسنان جماعة بدر

وتبلغ قيمة مصاريف كلية طب الاسنان جامعة بدر الجديدة نحو 72,500 جنيه للترم الاول، والثاني 72,500 جنيه، ليكون الإجمالي في العام الدراسي 145 ألف جنيه، وتبلغ قيمة مصاريف الطلاب الوافدين 12,100 دولا أمريكي

مصاريف كلية صيدلة جامعة بدر 2023

مصاريف جامعة بدر صيدلة إكلينيكية 2023 فتبلغ قيمتها 49 الف جنيه في الترم الواحد، ليصبح مصاريف جامعة بدر صيدلة 98 الف جنيه، تبلغ مصاريف الكلية للطلبة الوافدين نحو 8,200 دولار.

مصاريف كلية الصيدلة الدوائية جامعة بدر



وتبلغ قيمة مصاريف كلية الصيدلة الدوائية جامعة بدر في السنة 92 ألف جنيه، تسدد على قسطين تقدر قيمته 46 ألف الترم الواحد، وتبلغ قيمة مصاريع كلية صيدلة دوائية نحو7,700 دولار.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة بدر

تبلغ مصاريف كلية العلاج الطبيعي نحو 44,500 في الترم الاول مقابل نفس المبلغ في الترم الثاني ليصبح إجمالي مصاريف كلية العلاج الطبيعي نحو 89 الف جنيه، و تصل مصاريف الطلبة الوافدين نحو 7,400 دولار امريكي.

مصاريف كلية طب بيطري جامعة بدر



مصاريف طب بيطري جامعة بدر بـ 90 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد، تدفع على قسطين الأول 45 ألف والثاني 45 الف جنيه، وللطلبة الوافدين يقدر بقيمة 7,500 دولار.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة بدر

اصبحت مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة بدر 65 ألف جنيه في العام الدراسي، تدفع على قسطين 32,500 للترم الأول، و32,500 ترم ثاني، وتقدر مصاريف الطلبة الوافدين نحو 5,400 دولار.

مصاريف كلية العلوم الصحية جامعة بدر

قيمة مصاريف كلية العلوم الصحية جامعة بدر 2023 تصل في العام الدراسي الواحد 65 ألف جنيه، الترم الأول 32,500 جنيه لكل ترم في العام، وتبلغ مصاريف الطلبة الوافدين نحو 5,400 دولار.

مصاريف كلية التمريض جامعة بدر الجديدة



تبلغ مصاريف كلية التمريض جامعة بدر قيمة 42 ألف جنيهـ يدفع على قسطين يقدر قيمة القسط ب 21 الف جنيه في الترم الواحد، وللطلبة الوافدين تصل قيمة المصاريف نحو3,600 دولار امريكي.

مصاريف كلية فنون تطبيقية جامعة بدر

وأعلنت الجامعة مصاريف كلية فنون تطبيقية جامعة بدر 2023 بمبلغ 65 ألف جنيه في العام الدراسي، 32,500 في الترم الواحد، تبلغ قيمة مصاريف الطلبة الوافدين نحو 5,400 دولار أمريكي.

مصاريف كلية حقوق جامعة بدر 2023



وصل سعر مصاريف كلية حقوق جامعة بدر نحو 65,000 جنيه، تسدد على الترمين الأول والثاني على النحو التالي: 32,500 في الفصل الدراسي الواحد، تصل مصاريف الطلبة الوافدين نحو 5,400 دولار أمريكي.

مصاريف كلية العلوم السياسية جامعة بدر

وتبلغ قيمة مصاريف كلية العلوم السياسية جامعة بدر 2023 بـ65 الف جنيه في العام الدراسي، يتم الدفع قسطين تبلغ قيمة القسط الواحد نحو 32,500 في الترم الواحد، تبلغ قيمة مصاريف الكلية للطلبة الوافدين نحو 5,400 دولار أمريكي.

مصاريف كلية الإدارة جامعة بدر

مصاريف كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية جامعة بدر2023 في العام الدراسي 60 ألف جنيه، تدفع على قسطين 30 ألف جنيه لكل ترم، تبلغ قيمة مصاريف الكلية للطلبة الوافدين نحو 5,000 دولار.

مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة بدر

مصاريف كلية اللغات والترجمة جامعة بدر 2023 قدرت بـ 55 ألف جنيه تسدد على دفعتين لكل فصل دراسي يبلغ قيمته 27,500 ، تقدر قيمة مصاريف الكلية للطلبة الوافدين نحو 4,600 دولار .

مصاريف كلية الإعلام جامعة بدر 2023



تصل مصاريف كلية الإعلام جامعة بدر 2023 نحو 70 الف جنيه في العام الدراسي الواحد اي تبلغ قيمة الترم الواحد نحو 35 الف جنيه، بالاضافة الي ذلك تبلغ قيمة مصاريف كلية الاعلام جامعة بدر للطبة الوافدين نحو 8,850 دولار أمريكي.

مصاريف الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جامعة بدر الجديدة

تبلغ مصاريف جامعة بدر نحو 50 الف جنيه في العام الدراسي الواحد يتم دفعهم خلال فترتيبن حيث يتم دفع 25 الف جنيه فيي الترم الواحد، و تقدر مصاريف الطلبة الوافدين نحو 4,200 دولار.

مصاريف جامعة بدر 2023

وبخلاف مصاريف الكليات، يسدد الطالب الرسوم الإضافية على القسط الأول من المصاريف الدراسية، وهي:

طلب الالتحاق (ملف تقديم واختبارات القبول): 1500 ترم أول- 125 جنيه ترم ثاني.

الرسوم الإدارية: 3 آلاف جنيه ترم أول- 2,500 جنيه ترم ثاني.

كورس اللغة الإنجليزية: 2000 جنيه ترم أول- 2000 جنيه ترم ثاني.

الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بدر الجديدة

صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند او شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثي العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.

يتم سحب أبليكيشن التي بلغت رسومها العام الماضي ١٠٠٠ جنيه وسيتم الزيادة في هذا العام مع إحضار الأوراق المطلوبة إلى الجامعة .

شهادة حسن السيرة والسلوك للطلبة المحولين من جامعات أخرى.

شهادة اجتياز اختباري IELTS, TOEFL.

طريقة التقديم في جامعة بدر