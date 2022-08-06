حتى 12 شهراً بدون فوائد.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي 1444

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ما زالت عروض تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش مستمرة قبل انطلاق النسخة الجديدة من هاتف أبل الذي من المقرر أن يكون في شهر سبتمبر المقبل، إذ يمكن الاستفادة بهذا العرض من شركة أمازون في المملكة العربية السعودية التي تتعاون مع مصرف الراجحي لتقسيط هذا الهاتف على مدة عام بدلا من شرائه بسعر الكاش الذي يتخطى 5 آلاف ريال سعودي.
كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي
ويمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي، وذلك من خلال استخدام أي من بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية لدى أمازون السعودية بحد أدنى 500 ريال وحوّل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 أو 12 شهرًا، فيما يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022م. ومن الممكن الاتصال على رقم 920003344 في أي وقت قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج تساهيل.
- الذهاب إلى رابط موقع أمازون السعودية.
- اختيار الجوال المراد الحصول عليها بالتقسيط من أمازون.
- الدفع ببطاقة مصرف الراجحي الائتمانية.
- الإتصال على مصرف الراجحي على الرقم 920003344 للتحويل عمليه الدفع إلى أقساط وفق برنامج تساهيل 0%.
شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون
ووضع مصرف الراجحي عددًا من الشروط لشراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون، وهي على النحو التالي:
- يُمكن استخدام الحد الائتماني الحالي لبطاقة الراجحي الائتمانية المرابحة فقط، للاستفادة من تسهيل التقسيط، وطلب تحويل العملية إلى التقسيط يكون عبر الهاتف المصرفي أو أي وسيلة أخرى يحددها المصرف.
- يضاف القسط الشهري المتعلق بخطة التقسيط للأقساط المستحقة القائمة على البطاقة، وفي حال عدم التزام العميل بسداد القسط الشهري بالتاريخ المحدد للسداد، يجري التعامل مع العملية كعملية بطاقة المرابحة العادية باحتساب ربح 1% للشهر.
- يمكن تحويل العمليات إلى التقسيط في أي وقت حتى بعد أن تصبح مستحقة إذا بلغ مبلغ التقسيط 100 ألف ريال فأكثر، وللمصرف الحق في رفض أي طلب للتقسيط دون إبداء أسباب، ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي مطالبة تنشأ عن الرفض.
- التاجر هو المسؤول الوحيد عن الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات أو عن أي عيب أو ضرر مع عدم تحميل مصرف الراجحي أي مسؤولية في هذا الشأن، ويحتفظ المصرف بالحق في إلغاء برنامج خيار التقسيط أو تعليقه في أي وقت.
- الحد الأدنى لطلب التقسيط ألف ريال سعودي لكل عملية شراء من الجهات المشاركة مع المصرف في هذا البرنامج، والحد الأقصى لخطط التقسيط لكل بطاقة هو 4 خطط تقسيط نشطة.
- يُمكن للعميل في وقت مبكر طلب تسوية خطة أو خطط التقسيط في أي وقت خلال فترة التقسيط، وإذا وَافق المصرف على طلب العميل سيكون الرصيد المتبقي جزءًا من الحد الأدنى للدفع في قائمة المستحقات التالية.
- في حالة تجديد بطاقة الائتمان، تُحول المعاملات التي أُجريت ببطاقة الائتمان القديمة إلى البطاقة الجديدة بما في ذلك خطط التقسيط.
- يخضع برنامج التّقسيط من تساهيل لهذه الشروط والأحكام وكذلك شروط وأحكام بطاقة الراجحي الائتمانيّة المنظمة لإصدار البطاقة الائتمانية، ويحتفظ مصرف الراجحي بالحق في تعديل هذه الشروط أو تغييرها في أي وقت دون إرسال إخطار.
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