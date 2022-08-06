حتى 12 شهراً بدون فوائد.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي 1444

ما زالت عروض تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش مستمرة قبل انطلاق النسخة الجديدة من هاتف أبل الذي من المقرر أن يكون في شهر سبتمبر المقبل، إذ يمكن الاستفادة بهذا العرض من شركة أمازون في المملكة العربية السعودية التي تتعاون مع مصرف الراجحي لتقسيط هذا الهاتف على مدة عام بدلا من شرائه بسعر الكاش الذي يتخطى 5 آلاف ريال سعودي.

كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي

ويمكن تقسيط جوال iphone 13 pro max بسعر الكاش عن طريق الراجحي، وذلك من خلال استخدام أي من بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية لدى أمازون السعودية بحد أدنى 500 ريال وحوّل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 أو 12 شهرًا، فيما يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022م. ومن الممكن الاتصال على رقم 920003344 في أي وقت قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج تساهيل.

الذهاب إلى رابط موقع أمازون السعودية. اختيار الجوال المراد الحصول عليها بالتقسيط من أمازون. الدفع ببطاقة مصرف الراجحي الائتمانية. الإتصال على مصرف الراجحي على الرقم 920003344 للتحويل عمليه الدفع إلى أقساط وفق برنامج تساهيل 0%.

شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون

ووضع مصرف الراجحي عددًا من الشروط لشراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من أمازون، وهي على النحو التالي: