نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي وألميريا الإسباني والقنوات الناقلة للقاء.. ومفاجأة من تركي آل الشيخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعاتٌ قليلةٌ ويحل موعد مباراة الهلال السعودي وألميريا الإسباني على ستاد بيرنلي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023، لبطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والدّوري الإسباني، وهي مباراة ودية تنقلها قنوات مفتوحة، ليستمتع بمشاهدتها الملايين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

موعد مباراة الهلال السعودي وألميريا الإسباني

وتقرر أن يكون موعد مباراة الهلال السعودي وألميريا الإسباني الودية يوم الأحد السابع من شهر أغسطس 2022م، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسوف يُقام اللقاء في ملعب بيرنلي بمدينة برايتون

وتُذاع فعاليات المباراة بين الفريقين السعودي والإسباني عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وقناة LBC، كما تشهد المباراة استديو تحليليا كبيراً قبل بدئها على أن يتولى التّعليق المُعلّق الرّياضي الكبير فهد العتيبي، أما مراسل الاستوديو التحليلي فسوف يكون خالد العرافة.

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بشأن مباراة الهلال السعودي وألميريا

ورغم أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أحد المشجعين الكبار لنادي الهلال السعودي، فإنه فاجأ متابعيه بقرار تشجيع النادي الذي يملكه في المباراة الودية وهو نادي ألميريا، فيما سيتجاهل ناديه المفضل خلال زمن المباراة.

صعود نادي الميريا للدوري الإسباني الممتاز

وفي نهاية مايو المنصرم، تأهل نادي ألميريا الإسباني إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى “لا ليجا” بعد تعادله مع ليجانيس في الجولة 42 والأخيرة من المُسابقة، وتصدر ترتيب أندية الدرجة الثانية برصيد 81 نقطة فيما رافقه بلد الوليد بعددٍ النّقاط نفسه ليتأهلا إلى “الليجا” فيما هبط منها كل من ليفانتي وألافيس وغرناطة.

وباتت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد غياب 7 سنوات، منذ المشاركة في المسابقة لآخر مرة في موسم 2014-2015، فيما يأتي ذلك بعد أن تملك تركي آل الشيخ نادي ألميريا منذ عام 2019، وكان قريبا من التأهل في الموسمين الماضيين، لكنه خسر السباق في الأمتار الأخيرة، قبل أن ينجح هذا الموسم.