وزير خارجية سنغافورة يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان، اليوم السبت، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عقب عودته من اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التى كانت منعقدة فى العاصمة الكمبودية "بنوم بنه".





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