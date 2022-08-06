جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الذين خرجوا فى مسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الحركة الطلابية فى الجامعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى عرقلت عمل الصحفيين وحاولت منعهم من التغطية المواجهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على مدخل البيرة الشمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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