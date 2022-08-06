إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على مدخل البيرة الشمال

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الذين خرجوا فى مسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الحركة الطلابية فى الجامعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى عرقلت عمل الصحفيين وحاولت منعهم من التغطية المواجهات.