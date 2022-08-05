فضل صيام يومى عاشوراء وتاسوعاء 1444 ثواب صيام يوم عاشوراء

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عمر شويل - جدة فضل صيام يومى عاشوراء وتاسوعاء 1444، حيث يعتبر اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم أيام عظيمة ومباركة، ومستحب فيها الصيام وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صيام اليوم لما سوف يناله المسلم من أجر وثواب عظيم من صيام هذا اليوم، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم أهمية صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء.

فضل صيام يومى عاشوراء وتاسوعاء 1444

يعد يوم العاشر من شهر ذي الحجة من الأيام المباركة التي نجى فيها لله سيدنا موسى وقومه من فرعون وجنوده، ولصوم يوم عاشوراء الكثير من الفضائل والأجر الكبير، والمميزات الهامة، لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم على صيام اليوم، ومن مميزات صيام هذا اليوم، هو:

صوم يوم العاشر من شهر محرم هو سنة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بصيام هذا اليوم.

من المستحب صوم اليوم التاسع ، ومن ثم صوم اليوم العاشر، حيث صام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء مع يوم التاسع.

هناك العديد من الأحاديث التي وردت عن النبي توصي بصيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم ، ومنه حديث لابن عبد الله بن عباس.

يعتبر صيام العاشر محرم تكفير لذنوب وخطايا العام الماضي، وذلك لما له أجر وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى.

موعد يوم عاشوراء 2022

سيوافق موعد يوم عاشوراء 2022 العاشر من محرم 1444 الإثنين المقبل، والذي سيوافق 8 أغسطس 2022، أما يوم تاسوعاء فسيكون الأحد 9 محرم 1444.

سبب صيام تاسوعاء

اليوم التاسع من شهر محرم هو اليوم الذي يسبق اليوم العاشر، لهذا وصانا رسولنا الكريم وأصحابه بصيام يوم تاسوعاء قبل عاشوراء، ومن أهم الأسباب الذي جعلت النبي يحثنا على صيام اليوم التاسع قبل اليوم العاشر، ليكون المسلمين مخالفين لصيام اليهود، حيث أنهم يصومون يوم عاشوراء بمفرده.

وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة مخالفتهم، حيث من السنة إلا يتم أن يتم صوم يوم عاشوراء منفردا، ويعتبر المقصود من صوم يوم تاسوعاء هو جعل رابط بين يوم عاشوراء بصيام يوم آخر قبله حتى لا يتم صيام عاشوراء بمفرده، وأيضا للاحتياط لصوم اليوم العاشر من شهر محرم خوفا من انعدام مشاهدة الهلال، ويتم وقوع أخطاء في حسابات الفلكية، فبالتالي يصبح اليوم التاسع هو يوم عاشوراء.