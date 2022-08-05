نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واحصل علي الجائزة الكبرى بقيمة 150 الف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022 من MBC التي تعقد كل عام لكي تحقق أحلام الكثير من مواطنين الوطن العربي، يمكن التسجيل في المسابقة من اجل الحصول علي جوائز مالية بقيمة 150 ألأف دولار أمريكي أو جوائز اخرى مثل سيارة الأحلام أو منزل الأحلام وغيرها من الجوائز التي تقدمها المسابقة علي مدار العام.

مسابقة الحلم 2022

تتيح لك المسابقة العديد من الطرق التي تتمكن من خلالها الاشتراك داخل المسابقة وجميع هذه الطرق سنقوم بذكرها داخل هذا المقال، ولكن يجب عليك أن تعلم بأن مسابقة الحلم هي واحدة من اكبر المسابقات في العالم، حيث يقدمها المذيع مصطفي الاغا، مع العلم أن هذه المسابقة تقام منذ 2011 تقريبا ومستمرة حتى الآن في عام 2022، حيث ستمتع المسابقة بالمصداقية كما ذكروا أن المسابقة يتم اختيار الفائزين بها عن طريق عملية السحب العشوائي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

أول طريقة وهي المشاركة عن طريق الرسائل النصية: يقوم المشارك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لبلده وبمجرد إرسال هذه الرسالة القصيرة أو الاتصال بالرقم المرادف لبلده ثم الإجابة على سؤال بشكل صحيح يعتبر الشخص مشاركا في الحلم.

كما يوافق على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى من المنظم على هاتفه المحمول.

كما يمكن للمشارك زيادة فرصه بالسحب عبر الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المرفقة بالرسائل النصية.

حيث يتمتع المشاركين عبر الرسائل النصية بالإجابة على اسأله مفيدة وشيقة تعطيهم فرص متزايدة للسحوبات لكن يتوجب عليهم إرسال رسالة واحدة على خلال فترة السحب (ما بين سحب وآخر) لتفعيل فرص المشارك بالسحب.

من قال أنك غير محظوظ؟! الحلم.. غيّر حياتك pic.twitter.com/XHdzdD5hRQ — الحلم (@Dream_MBC) من قال أنك غير محظوظ؟!



الحلم.. غيّر حياتك pic.twitter.com/XHdzdD5hRQ — الحلم (@Dream_MBC) February 1, 2022

رقم مسابقة الحلم

لمعرفه رقم بلدك لكي تقوم الاشتراك من خلاله يجب عليك اتباع الفيديو الأتي لكي تحصل علي رقم بلدك:

أسماء الفائزين بمسابقة الحلم

محمود عبدالنبي من مصر، جائزة المستوى البرونزي $5,000

هاجر راشد المعماري من عمان، جائزة المستوى الفضي $10,000

مصطفى احمد صلاح الدين من السعودية، جائزة المستوى الذهبي $15,000

عادل عبدو من السعودية، جائزة المستوى البلاتيني $20,000

نورا عدنان من السعودية، جائزة المستوى الماسي $30,000

وائل نبيل عشم من مصر، الحلم $160,000

كيف تفوز في مسابقة الحلم

موعد السحب القادم سيكون يوم 28 من شهر أغسطس بجائزة 150,000$ قم بتجربة الاشتراك كما ذكرنا في أعلى المقال، أو يمكنك البحث عن مسابقة الحلم 2022 في جوجل ثم اختيار بلدك ثم كتابه رقمك والضغط علي كلمة الاشتراك وبعد ذلك سيتم تأكيد الاشتراك، اذا واجهتك مشكلة يمكنك ترك لنا في التعليقات ونحن سنقوم بمساعدتك في حلها.