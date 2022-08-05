“رابط” نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الاول بجميع المحافظات العراقية

يقوم الكثير من الناس مؤخرا بالبحث عن رابط نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2022 الدور الأول من موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في العراق من أكثر الكلمات بحثا في الوقت الحالي في العراق والتي يبحث عنها الطلاب في المرحلة التعليمية المتوسطة في العراق في الوقت الراهن وبالتزامن مع اقتراب ميعاد إعلان نتيجة الاعتراضات للصف الثالث متوسط في العراق للعام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للدور الثاني وذلك في الساعات القليلة القادمة بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح كراسات الامتحان والمراجعة من داخل مقرات التصحيح المختلف في مختلف أنحاء العراق وذلك من أجل أن يتم الإعلان النهائي عن النتيجة التي يترقبها الآلاف من الطلاب العراقيين، ومن خلال الفقرات المقبلة سوف نستعرض خطوات التعرف على نتائج الصف الثالث متوسط من العراق الدور الأول على موقع وزارة التعليم العراقية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الصف الثالث المتوسط.

نتيجة اعتراضات الصف الثالث متوسط ٢٠٢٢ للدور الاول

نتائج الثالث متوسط 2022 من الدور الأول في العراق تصدرت خلال الأيام القليلة الماضية جميع محركات البحث في جميع مواقع التواصل فيسبوك وجوجل من مختلف الطلاب للحصول على نتائج الثالث متوسط للدور الاول بعد إنتهاء أداء الطلاب للامتحانات من خلال الأيام القليلة المقبلة وتم إجراء الامتحانات في وجود كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد وبالتعاون مع قوات الشرطة في مقرات اللجان من الخارج وتم البحث من الطلاب لمعرفة نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق المختلفة حيث تم البحث في بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار وديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين والكرخ الاولى والكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك من خلال الدخول علي مواقع البحث، كما وصلت التقديم على طلبات الاعتراض تكلفتها حوالي ٣٠٠٠ دينار عراقي على المادة الواحدة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الحصول على اعتراض نتيجة الثالث متوسط ٢٠٢٢

النقر على الرابط ومن ثم اختيار كلمة الدخول عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم يتم تسجيل الإسم الثلاثي للطالب مع ذكر رقم الجلوس واسم المركز التابع له الطالب. وفي حال البطئ في البحث أو الدخول بصعوبة يتم المحاولة في العديد من المرات حتى يتم الدخول. ثم يتم عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة بعد البحث عنها وهذا ما كل ما يخص نتيجة المرحلة المتوسطة في العراق.

مؤخرا انتشرت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2022، وذلك بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اتاحة موقعها الرسمي حتي يتمكن جميع الطلاب من تجيل الاعتراضات بكل سهولة من خلال الموقع، وقد قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة كافة التفاصيل والمعلومات التي تم الافصاح عنها.