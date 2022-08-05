نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، يعيش طلبة وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية وأولياء أمورهم حالة من الترقب والانتظار لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن ظهور النتيجة، والتي طال انتظارها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم بعد موسم دراسي طويل بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد حسمت الجدل الدائر حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، حيث ذكرت الوزارة في بيان لها بأنه سيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وهو مايعني أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى على أقصى تقدير.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

وبحسب الاجتماع الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزير التعليم العالي يوم الأربعاء الماضي والذي كان بهدف مناقشة المؤشرات الأولية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022 للقسمين العلمي والأدبي، حيث انتهت كافة الاستعدادات الخاصة للاعلان عن ظهور النتيجة، ويتبقى فقط قيام الدكتور طارق شوقي باعتماد النتائج، من ثم الاعلان عنها من خلال مؤتم صحفي تقعده الوزارة من أجل أن تعلن عن النتائج ونسب النجاح في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، ومن ثم نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 بشكل كامل، وبعد ذلك تقوم الوزارة بعرض النتائج على موقعها الالكتروني وبقية المواقع الالكترونية التي تقوم بالاعلان عن النتائج، ويتم توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبرها.

رابط موقع بوابة الثانوية العامة استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن أجل أن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2022 في جمهورية مصر العربية من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة بوابة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستقوم الوزارة بنشر النتائج فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة، وسيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الدخول على الرابط https://g12.emis.gov.eg الخاص بنتيجة الثانوية العامة، ومن ثم القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم القيام بالضغط على زر عرض النتيجة.