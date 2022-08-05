رابط تذاكر سكي دبي Ski Dubai مول الامارات سعر التذكرة وأوقات العمل

ننشر رابط تذاكر سكي دبي، كم اسعار تذاكر سكي دبي مول الامارات، حجز تذاكر دخول سكي دبي أون لاين، يعتبر دخول منطقة سكاي متعة لا يضاهيها متعة فهو أكبر منتجع داخلي للتزلج على الجليد في دبي يوفر مكاناً متكاملاً من اجل ممارسة هواية التزلج على المنحدرات وداخل الحديقة الثلجية متعددة الأنشطة كلقاء البطاريق وكرات الثلج وبمساحة تبلغ 22500 متر مربع مغطاة بالثلوج وتضم شرائح الجليد المذهلة ومصنفة على أساس خمسة مستويات من الصعوبة والطولّ والانحدار يمكن أن تجربها، وتستوعب لعب 1500 شخص في وقت واحد.

حجز تذاكر سكي دبي إمارات مول

كم سعر تذكرة دخول سكي دبي Ski Dubai

سعر تذكرة سكي دبي الخاصة بالاطفال95 درهم امارات

سعر حجز تذكرة سكي دبي للكبار بـ 150درهم.

تبلغ تكلفة تذكرة الثلج على المنحدرات لمدة ساعتين 150 درهم اماراتي

اسعار التذاكر للتزلج على منحدرات سكي دبي من قبل الكبار لمدة ساعتين 180 درهم اماراتي.

وسعر تذاكر قضاء يوم كامل والغير محدود في سكي دبي للكبار 300 درهم اماراتي

وتتحدد أسعار سكي دبي للاطفال ليوم كامل 240 درهم اماراتي.

رابط تذاكر سكي دبي

يرجى الدخول الى رابط حجز تذاكر سكي دبي بشكل مباشر من الرابط المرفق، وبمجرد زيارة الرابط يمكن للراغب بتذكرة سكي بي بدء شراء تذاكره أون لاين، وينقلكم هذا الرابط الى الصفحة المباشرة لحجز سكي دبي ويمكن البحث عن زر شراء التذاكر والضغط عليه ثم تحديد التاريخ المناسب من القائمة المتاحة ثم حدد عدد التذاكر للنشاط المطلوب للتزلج على المنحدرات لمدة ساعتين او ليوم كامل وانقر على دفع واستكمال العملية لحين إتمام شراء التذكرة بنجاح.

أوقات العمل في سكي دبي

يتم إفتتاح سكي دبي كمنتج للتزلج داخل مول الامارات طوال أيام الأسبوع فهو يستقبل الزوار الذين يمكنهم شراء التذاكر عند القدوم عبر الأنترنت وأوقات دوام او عمل سكي دبي كما ذكرنا سابقاً تتحدد في ايام الأسبوع ولكن تختلف في ساعات الافتتاح والاغلاق بحسب اليوم وهي كالتالي