الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية وكيفية التسجيل في الدعم

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية ويعتبر الدعم السكني هي مبادرة تدعم حق كل مواطن بالمملكة العربية السعودية في الحصول على وحدة سكنية، وذلك من خلال تسهيلات كبيرة في الدفع تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين المستحقين للدعم السكني، يستطيع المواطن السعودي التعرف على النتيجة الخاصة باستحقاقه من خلال المنصة إلكترونيا ويجب أولا التسجيل في دعم سكني، على المتقدم آلا يكون لديه أي سكن خاص به في فترة التقديم على طلب الدعم من سكني ويتم من خلال هذه المنصة اختيار السكن المناسب، وإلى أن يتم الحصول على الدعم والسكن، لأنه لا يستحق الدعم من يمتلك سكن خاص قبل التقديم في سنة واحدة، يعرف الدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه من قبل مستحقي الدعم السكني بأنه الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن.

ويتم منه خصم التأمينات الاجتماعية، كما يوجد حاسبة الدعم السكني تعرف بأنها أداة يتم استخدامها من أجل حساب المقدار الخاص بالدعم السكني لكل من تقدم بالحصول على الدعم، سواء في شكل وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، أو عن طريق مشروعات الوزارة، ي حال ظهور رسالة باستحقاق الدعم بعدها يمكن للسيدة الاختيار من بين واحد من مشاريع الوزارة ومنتجاتها، شراء ارض والبناء عليها أو شراء وحدة جاهزة من السوق أو من فلل الوزارة بحسب احتياج السيدة، التقديم على اي واحد من هذه البرامج يتم أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني، اما في حال ظهرت رسالة تفيد بعدم استحقاق السيدة للدعم، يكون هذا بسبب عدم تطابق الشروط المطلوبة على حالة السيدة، يمكن التأكد من الشروط المطلوبة وإعادة التقديم لاحقًأ أو يمكن التواصل مع الدعم الفني للمنصة وتقديم طلب اعتراض ليعاد النظر في الملف مرة أخرى.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي سكني. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. أو التسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالمستعلم والتي تحتوي على رمز التحقق. ثم الدخول إلى حساب سكني مباشرة واختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية. الضغط على استعلام ثم يتم الانتظار القليل من الوقت حتى تظهر نتيجة الاستعلام عن استحقاق سكني.

وكيفية التسجيل في الدعم

ويمكن لأي شخص أن يقوم بالتقديم على القروض الخاصة ببرنامج سكني لكي يتمتع بالخدمة التي توفرها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، كما توجد العديد من الخدمات الأخرى كما قامت الوزارة بتوفير الرابط الذي يمكن من خلاله أن نقوم بالدخول عليه، لكي يتمتع الفرد بالخدمة إذا كانت الشروط التي أقرتها الوزارة تتوافر معه، والخطوات هي: