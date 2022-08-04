نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022 “الثانوية العامة في الأردن” برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر كافة الطلاب، والطالبات، وأولياء الأمور، في كافة أنحاء، وجوانب مدن الأردن، نتائج امتحانات الصف التوجيهي لعام 2022، وذلك لأن طلاب التوجيهي قد أنهوا امتحاناتهم منذ فترة، ولذلك أصبح البحث عن نتائج الصف التوجيهي في الأردن مصدر اهتمام كبير في الفترة الأخيرة، حيث يبحث كافة الطلاب وأولياء الأمور، في كافة المواقع والمنصات الإلكترونية، عن نتائج امتحانات الصف التوجيهي في الأردن لعام 2022، ولذلك سوف نوفر لكم اليوم في هذا المقال إجابة لهذا البحث الطويل.

توقيت ظهور نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2022

لقد قامت وزارة التربية والتعليم في مدينة الأردن منذ ساعات قليلة مضت، بالكشف بشكل رسمي عن بيان تم توضيح فيه موعد ظهور نتائج الصف التوجيهي لعام 2022، حيث أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، ورصد درجات الطلاب، وفرز أوراق إجابات الامتحانات، ما زال مستمراً حتى الآن، وبمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات، سيتم الإعلان عن النتائج، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن، وقد قام وزير التربية والتعليم الأردني (وجيه موسى عويس) بالإعلان عن أن موعد ظهور نتائج امتحانات الصف التوجيهي في الأردن، سيكون في شهر أغسطس القادم.

خطوات الحصول على نتيجة الصف التوجيهي في الأردن لعام 2022

رابط استعلام نتائج التوجيهي في الأردن 2022

قد قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن، بعمل موقع إلكتروني رسمي لها، وذلك حتى تسهل للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتائج الامتحانات، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تحصل على النتيجة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

الخطوة الأولى : يجب على الطالب أن يقوم بالتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

: يجب على الطالب أن يقوم بالتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية. الخطوة الثانية : ثم يجب على الطالب أن يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية بالموقع.

: ثم يجب على الطالب أن يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية بالموقع. ثم الخطوة الثالثة : ثم يجب على الطالب بعد ذلك أن يقوم باختيار أيقونة خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

: ثم يجب على الطالب بعد ذلك أن يقوم باختيار أيقونة خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب. الخطوة الرابعة : ثم يجب على الطالب أن يقوم باختيار أيقونة الاستفسار عن نتائج الصف التوجيهي في الأردن.

: ثم يجب على الطالب أن يقوم باختيار أيقونة الاستفسار عن نتائج الصف التوجيهي في الأردن. الخطوة الخامسة : ثم يجب على الطالب أن يقوم بإدخال البيانات والمعلومات اللازمة بشكل صحيح، ويجب أن يكون الطالب متأكد من صحة هذه المعلومات.

: ثم يجب على الطالب أن يقوم بإدخال البيانات والمعلومات اللازمة بشكل صحيح، ويجب أن يكون الطالب متأكد من صحة هذه المعلومات. ثم الخطوة السادسة : ثم يجب على الطالب بعد ذلك أن يقوم بإدخال اسمه بالكامل ثلاث مرات على التوالي بشكل صحيح.

: ثم يجب على الطالب بعد ذلك أن يقوم بإدخال اسمه بالكامل ثلاث مرات على التوالي بشكل صحيح. الخطوة السابعة : ثم يجب على الطالب أن يقوم بإدخال رقم مقعده في لجنة الامتحان.

: ثم يجب على الطالب أن يقوم بإدخال رقم مقعده في لجنة الامتحان. الخطوة الثامنة: ثم يجب على الطالب بعد ذلك أن يقوم باختيار أيقونة استخراج النتيجة، تظهر بعد ذلك جميع نتائج امتحانات الطالب الذي أدخل بياناته ومعلوماته.

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن

ووفقَا لما ورد عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الأردن فتم الإعلان عن الموعد النهائي لاعتماد نتائج التوجيهي في الأردن،

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام: لا #صعوبة مطلقة بجميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام: توقع إعلان #نتائج_الثانوية_العامة في العشرين من آب القادم.

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام: #حرمان ما يزيد عن 300 طالب لغاية يوم أمس من الدورة الإمتحانية الحالية والقادمة بسبب مخالفات جسيمة تم ارتكابها من قبلهم .

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام : توجه لتغيير #نمط_الأسئلة اختيار من متعدد في السنوات القادمة بالرغم من قيمتها ومنحها مساحة أكبر لواضع الأسئلة بسبب استغلال بعض العابثين لهذا النمط بالتزامن مع تغليظ عقوبة استخدام الهاتف النقال.

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام : انتهاء عمليات #التصحيح في الميدان لمباحث الثانوية العامة الكتابية الأسبوع المقبل والانتقال لعمليات التصحيح الإلكتروني والمطابقة والمراجعة مباشرة.

الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية لإذاعة الأمن العام: نشكر جهود #الأمن_العام في مساندة ودعم الوزارة خلال جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة داخل مراكز الامتحان وفي محيطها والتي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة سير الامتحان ومنع أية محاولات للتشويش على هذا الامتحان الوطني الهام، وضمان حق الطلبة في التقدم له بكل هدوء وفي أجواء امتحانية ملائمة.

إعلان نتائج التوجيهي في الأردن

يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة في الأردن ظهور النتيجة بفارغ الصبر، بعد أن انتهت جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات في معظم محافظات المملكة الأردنية. حيث صرح مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج في المرحلة الأخيرة وسيتم رفعها بشكل مباشر علي الموقع الرسمي التي أطلقته وزارة التربية والتعليم في الأردن، وسوف يكون متاح لجميع طلاب الثانوية العامة في الأردن من الاستعلام عن النتائج فورا إعلانها في منتصف شهر أغسطس 2022.