الهاتف العملاق مواصفات وسعر آيفون 14 بروماكس iphone Pro max المتوقع في بعض الدول

مواصفات وسعر آيفون 14 بروماكس iphone Pro max تستعد شركه آبل الأمريكية لطرح هاتف آيفون 14 برو ماكس، والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، فقد أعلنت مصادر وثيقة بداخل الشركة عن أن موعد طرح الهاتف سيكون خلال الفترة من سبتمبر وأكتوبر 2022، ويتوقع موقع gadgets أن شركة آبل ستصدر نسخة مصغرة من هاتف آيفون 14 برو ماكس وهي iPhone 14 pro max mini والتي ستكون بسعر أقل عن السعر الفعلي لهاتف ايفون 14 برو ماكس، ونجد أنه تسعى شركة apple إلى إصدار العديد من التحديثات والإصدارات الحديثة وهذا ما تسعى إليه في كل عام حيث أصدرت عام ٢٠٢٢ ايفون ١٤ برو ماكس الذي يتميز بالعديد من المميزات التي لا مثيل لها وخاصة دقة التصوير وسرعة الهاتف ويتمتع الهاتف بالعديد من المميزات وسوف نتناول خلال هذا المقال مميزات وسعر ١٤ برو ماكس.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية

آيفون 14 برو ماكس

قامت شركة آبل الأمريكية بإطلاق نسخة رسمية من المجسم المحاكي لهاتف ايفون 14 بروماكس، الذي سيتم طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وبحسب أحدث بيانات صادرة عن شركة آبل فإن مواصفات الجهاز كالتالي:

يتمتع الهاتف بمعالج قوي من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة. والهاتف مصنوع من الزجاج المقوى عليه إطار من الألومنيوم للحماية، كما أن الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش. يدعم الهاتف تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس. مساحة شاشة الهاتف 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومزودة بطبقة مقاومة للزيوت والبصمات والمياه والأتربة.

الهاتف بدون حواف جانبية الذاكرة العشوائية في هاتف آيفون 14 برو ماكس هي 8 جيجا بايت. يتمتع الهاتف بسعات داخلية مختلفة منها: 128 و 256 و 512 جيجا بايت بالإضافة إلى سعة 1 تيرا بايت. يتمتع الهاتف ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، وسرعة الشحن 20 وات فيمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة فقط.

سعر هاتف آيفون 14 بروماكس

لم تقم شركة آبل بالإعلان حتى الآن عن أسعار هواتف آيفون 14، ولكن من المتوقع أن يتم طرح الهواتف بالأسعار التالية: