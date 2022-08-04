موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 الفرق المشاركة في البطولة وموعد الادوار التمهيدية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023، حيث قد ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أيام قليلة، من أجل انطلاقات المنافسات المحلية المسبقة لقرعة دوري أبطال أوروبا لعام 2023، وذلك من أجل استعداد بدء الموسم الجديد بعد انتهاء الموسم الماضي بتتويج ريال مدريد باللقب الأوروبي على حساب ليفربول، وذلك يا بعد إعلان الهزيمة بهدف واحد، سوف نذكر معًا جميع التفاصيل من خلال موقع ثقفني تابعونا.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

انطلقت قرعة دوري أبطال أوروبا لعام،2023، وبالتحديد بمجموعات التشامبيونزليج اليوم 25 من شهر أغسطس الحالي، حيث تسبقه اقامة قرعة الدوري التمهيدي المؤهل مجموعات يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أغسطس، وذلك بعد تأهل الكثير من أندية الصفوة من أجل المنافسة على لقب هذا الموسم، وعلى رأسها ميلان الذي حصل على لقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي، وذلك بعد غياب 11 عامًا.

ريال مدريد يترقب مصيره في قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

حصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، حيث أنه اللقب رقم 14 في تاريخه، وإنجازاته التاريخية باعتباره الأكثر تتويجًا بالتشامبيونز ليج، حيث تبين الآتي:

هذا الموسم يكون هناك أكثر من نادي يسعى من أجل منافسة نادي ريال مدريد أقصي من النسخة الماضية المسبقة، حيث أن في المقدمة ليفربول الذي حرم من اللقب إلى جانب باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

كما كانت المفاجأة في الموسم الماضي هو فشل مانشستر يونايتد في تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الأمر الذي جعل اللاعب كريستيانو رونالدو يصر على الرحيل عن الشياطين الحمر، وذلك قبل بداية الموسم من أجل مشاركته في بطولة القارية.

حيث تبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا لدوري المجموعات، وذلك في يوم 25 من شهر أغسطس الحالي، كما يذكر أن ريال مدريد الإسباني تمكن من إحراز لقب البطولة في الموسم الماضي.

كما تخوض الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى منافسات الدوري التمهيدي المؤهل إلى المجموعات، وفي المقدمة نادي ميلان الإيطالي الذي حصل على لقب الدوري للموسم المنصرم، والذي يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب أكثر من عشر سنوات.