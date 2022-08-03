موقع نتائج التوجيه الجامعي 2022 www.orientation.esi.dz وزارة التعليم العالي

نتائج التوجيه الجامعي 2022 ، يزداد البحث في الجزائر من قبل حاملي البكالوريا عن موقع نتائج التوجيه الجامعي 2022 orientation.esi.dz، حيث من المنتظر ان يتعرف حاملو البكالوريا ن على تخصصاتهم الجامعية مساء يوم الأربعاء عشية الثالث من شهر أوت الجاري بعد الانتهاء من عملية معالجة الرغبات التي تتم على مستوى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عمليات بحث رهيبة عن كيفية الاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي www.orientation.esi.dz 2022، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لجميع حاملي البكالوريا الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة النتائج وكيفية الطعن في نتائج التوجيه الجامعي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 تابعونا لنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج التوجيه الجامعي 2022

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلى تطوير المنظومة التعليمية واستحداث العديد من الخدمات الالكترونية لتسهيل العملية التعليمية على الطالب الجامعي، حيث فعلت الوزارة موقع نتائج التوجيه الجامعي www.orientation.esi.dz الذي يمكن من خلاله معرفة التخصصات التي تحصل عليها الطالب بكل سهولة وبشكل الكتروني مع إمكانية تقيم الطعن في النتائج المتحصل عليها.

طريقة الاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي

يستطيع كافة الطلبة الجدد من حاملي البكالوريا الذين سجلوا في وقت سابق على مستوى موقع التسجيلات الجامعية الأولية 2022 معرفة نتائج التوجيه الجامعي بشكل الكتروني عبر الخطوات التي تم إقرارها من قبل وزارة التعليم العالي والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

لمعرفة التخصص الذي تم توجيهك اليه الدخول بشكل مباشر على موقع نتائج التوجيه الجامعي

الخطوة الثانية ادخال نفس البيانات الذي تم الدخول بها إلى موقع التسجيلات الجامعية الأولية

يجب على الطالب أن يخل في خانة اسم المستخدم: رقم التسجيل في شهادة البكالوريا

اما بخصوص كلمة المرور يجب عليه ان يدخل الرقم السري الموجود على كشف النقاط الأصلي للبكالوريا، مع مراعاة إدخال الحروف Majuscule و Minuscule.

بعد ادراج البيانات بشكل صحيح وتسجيلك والدخول إلى الموقع ستظهر لك نتائج التوجيه وهي كالتالي

التخصصات باللون الأحمر: يعني أن معدلكم لا يسمح بدراسة تلك التخصصات.

تخصص واحد باللون الأخضر: وهو التخصص الذي وجهتم إليه بصفة رسمية.

كيفية الطعن في التوجيه الجامعي

في حالة حصلت على 0 اختيار أو على الرغبة الرابعة، يمكنك القيام بمرحلة 2 من خلال الموقع الرسمي www.orientation.esi.dz المرحلة تدوم بين 03 و 08 أوت، يمكنك إدخال 4 رغبات من بين الشعب المقترحة في المرحلة 2. الاختيار نهائي، لا يمكن إعادة الاختيار أو إعادة الترتيب في المرحلة 2. يرجى الاطلاع على الشعب المسموحة في المرحلة 2، قبل الضغط على زر مرحلة 2. الشعب المقترحة في المرحلة 2، تختلف عن المقترحة في التسجيلات الأولية. هي فقط الشعب التي بقيت بها أماكن بيداغوجية.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالا هذا والذي شرحنا لكم فيه اهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة الطريقة الصحيحة للاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي 2022.