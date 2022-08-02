معدل قبول العاشر العام في سوريا 2022 معدل العامة للناجحين بالتاسع معدلات العاشر

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عمر شويل - جدة معدل قبول العاشر العام في سوريا 2022، أصدرت وزارة التربية والتعليم منذ قليل التعليمات الخاصة بالقيد والقبول في الصف الأول الثانوي 2022\2023، معدل العامة للناجحين بالتاسع للمدارس الثانوية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها ومن في حكمها، وحددت وزارة التربية موعد التسجيل ليكون يوم الإثنين 8 آب 2022، ويستمر التسجيل في مفاضلة الصف العاشر 2022 حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 آب، وذلك للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي وكذلك الناجحين في الشهادة الإعدادية الشرعية 2022، وقد نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر جدول مفصل يبين كل محافظة ودرجة القبول لشهادة التعليم الأساس والتعليم الشرعي، وسوف نترك لكم في هذا المقال جدول الدرجات الخاص بمفاضلة الصف التاسع 2022 من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

معدل قبول العاشر العام في سوريا 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية معدلات العاشر 2022، وقد أصدرت الوزارة تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي، وبخصوص معدلات الصف العاشر 2022\2023 للناجحين في الصف التاسع لهذا العام. فسوف تصدرها وزارة التربية بعد صدور نتائج التاسع بأيام قليلة.

معدلات العاشر 2022

أولاً القيد والقبول في المدارس الثانوية والمهنية:-

يقبل جميع الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي للعام 2022 في الصف الأول الثانوي وفق الشروط والقواعد التالية:-

جميع الطلاب الراغبين من كافة المواليد من المقبولين في التعليم الثانوي العام. جميع الطلاب من مواليد 2003\2004\2005 مهما كان مجموع دراجاتهم. الطلاب مواليد 2006\2007\2008\2009 ممن حصلوا على الدرجات المحددة وما دون في شهادة التعليم الأساسي أو في الشهادة الإعدادية الشرعية وفق الجدول التالي.

مفاضلة الصف العاشر 2022\2023

يتم قبول الطلاب في التعليم الثانوي المهني (صناعي، تجاري، نسوي) حسب رغباتهم بمفاضلة الدرجات لجميع الطلاب المسجلين. مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدارس. وكذلك يتم السماح للطالبات حسب الرغبة التسجيل بالتعليم المهني الصناعي. ويجب أن تكون نسبة الطلاب الذكور المقبولين في التعليم الثانوي المهني التجاري لا تتخطى نسبة 5% والإناث لا تتجاوز نسبة 10%.

وزارة التربية مفاضلة الصف التاسع 2022

يتطلب إحضار المستندات التالية:-