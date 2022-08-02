نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس Moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع الطلاب عن رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022، كما ينتظر كل أولياء الأموراعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث كانت قد انتهت امتحانات الثانوية العامة، في الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي، وبعدها بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلاب والتي تتم بشكل دقيق، وقد أكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي اعلان نتائج الثانوية العامة جميع المحافظات.

تؤكد الاخبار الواردة من الكنترول أن نتائج الثانوية العامة الشاملة لعام 2022 مبشرة للغاية في جميع المواد وأن درجات الطلاب جيدة ومشجع ، حيث تحسن أداء الطلاب في امتحانات الثانوية بفضل طريقة التقييم الجديدة ومن المقرر أن يقترب معدل النجاح الإجمالي للمدارس الثانوية 2022 من العام الماضي الذي بلغ 74٪، حيث قد ترتفع هذه النسبة قليلاً هذا العام.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022

أتاحت وزارة التعليم والتدريب الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة يمكن من خلاله لطلاب الثانوية العامة 2022 معرفة النتيجة فور ظهورها عبر رقم جلوس الطالب الخاص به، ويعتبر هذا الرابط مهمًا لضمان الشفافية والعدل، على عكس Whatsapp أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لجميع الطلاب الذين يخططون لدخول المدرسة الثانوية 2022 ، يمكنك الآن معرفة نتائجهم عبر الإنترنت، وأن يحصلوا علي نتيجة الثانوية العامة من خلال تطبيق هذه الخطوات وهي كالتالي:

ما عليك سوى زيارة هذا الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة قم بكتابة رقم جلوسك ثم النقر فوق الرمز الخاص بالنتيجة عرض نتيجة الطالب يمكنك أيضًا مشاهدة نتائج أصدقائك.

اعلان نتائج الثانوية العامة

يتم تداول الكثير من الأخبار والشائعات حول تغيير موعد ظهور النتيجة. لكن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال إن موعد النتيجة سيكون الأسبوع الأول من أغسطس / آب الجاري ، ويجب عدم التحقق من الأخبار والشائعات بشكل متكرر. لذلك يتم الحصول على المعلومات الصحيحة من موقع وزارة التربية والتعليم دون تأخير، يجب أن يحرص جميع طلاب المدارس الثانوية على عدم الوقوع في فخ المعلومات غير الرسمية المنشورة على Facebook بخصوص تاريخ النتيجة. وناشد وزير التربية والتعليم جميع المدارس الحكومية عدم التعليق على هذا الموضوع، وأضاف وزير التربية والتعليم وقتها قائلاً: لهذا أريد طمأنة أولياء أمور التلاميذ المجتهدين، وأخبرهم أن الغشاشين لن يصلوا إلى مجاميع كبيرة كما ادعى، وأننا قمنا بتصحيح الإجابات على العديد من الموضوعات، وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة ، ستبدأ وزارة التعليم العالي في تحليل النتائج وعمل مجاميع متكررة ، ثم تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق بعد حوالي 72 ساعة.