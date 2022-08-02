لينك www.pmhi.ly موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022/2023 عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري

موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام بشكل رسمي جاء من جانب الحكومة الليبية، والذي جاء يتضمن إطلاق مبادرة مخطط القرض السكني للشباب، وهي المبادرة الهامة التي يتم تخصيصها لجميع الشباب في كافة أنحاء ليبيا هذا العام 2022، وهي المبادرة التي توفر الحصول على سكن مناسب للشباب المقبلين على الزواج بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها رسميا من قبل الوزارة التابعة للحكومة الليبية، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 والشروط التي يجب توافرها للتسجيل.

موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص من قبل الحكومة الليبية لكي يتم التسجيل إلكترونيا في منظومة القروض السكنية لكافة الشباب في المدن الليبية، حيث يتم التسجيل إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع مصرف الادخار والاستثمار العقاري المفعل من قبل الحكومة www.pmhi.ly.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة التسجيل الجديد عبر الموقع.

ثم يتم إدخال رقم الهاتف ورقم التحقق.

ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم تحتوي على كلمة المرور.

يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

ومن ثم يتم إدخال كافة المستندات المطلوبة من قبل الطالب ثم اختيار أيقونة تقديم طلب التسجيل.

شروط التسجيل في منظومة نظام القرض السكني 2022

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل في القروض السكنية في ليبيا، وقد جاءت هذه الشروط والضوابط على النحو التالي.