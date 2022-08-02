2.6 مليون سائح زاروا تونس منذ بداية العام

جدة - نرمين السيد - أكد محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى، أن مليونى و626 ألف سائح زاروا بلاده منذ بداية العام الجارى حتى 20 يوليو الماضى، بنسبة زيادة 113% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.





وقال بلحسين، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه تم تسجيل ارتفاع فى العائدات السياحية بنسبة 58% حتى 10 يوليو الماضى، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى لتبلغ قيمة العائدات 1578 مليون دينار. وأكد وزير السياحة التونسى، أن الطريق ما يزال طويلا أمام تعافى القطاع السياحى التونسى، مبررا ذلك بأن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع وأن المؤشرات الإيجابية المسجلة لا يجب أن تحجب التحديات الكبيرة للقطاع. ولفت إلى وجود تحديات كبيرة يتعين التعامل معها من أهمها التحديات البيئية والصحية والاجتماعية والجيواستراتيجية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

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