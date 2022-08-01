نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في المملكة 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم اليوم أخر مستجدات إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت نشرت لجنة القبول الموحدة للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض نتائج الفحص الأولي لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية وقد أشارت اللجنة إلى أن اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 هو موعد إعلان النتائج وبداية تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكترونية، مؤكدة أن الخميس المقبل هو آخر يوم لتأكيد قبول أول فرز، كما نوفر لكم من خلال تلك التقرير الكليات المشمولة في نتائج القبول، بالإضافة إلى جدول إجراءات القبول الجامعي للعام الدراسي الحالي.

الكليات المشمولة بنتائج القبول

وتحتوي بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملك سعود

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

الأمير سطام بن عبد العزيز

وشقراء

والمجمعة

والكليات التقنية في منطقة الرياض.

في منطقة الرياض

وتتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات :-

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملك سعود

الأميرة نورة

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

والكلية التقنية

رابط إعلان نتائج القبول الموحد

ويتمكن كافة الطلاب من للاستعلام عن النتائج “نتائج القبول الموحد” ويرجى اتباع ما يلي:

الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ

ومن خلال الجدول التالي نوفر لكم المواعيد المصرح لها لإجراءات القبول في العام الجامعي الجديد للعام الدراسي الجديد 1444 هـ

الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ اليوم التاريخ الإجراء هجري ميلادي الجمعة 1443/12/23 2022/07/22 فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الأربعاء 1443/12/28 2022/07/27 غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً الخميس 1443/12/29 2022/07/28 إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني الأحد إلى الاثنين 1444/01/02 1444/01/03 2022/07/31 2022/08/01 المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية الاثنين 1444/01/03 2022/08/01 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني الخميس 1444/01/06 2022/08/04 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً الخميس 1444/01/06 2022/08/04 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني الأحد 1444/01/09 2022/08/07 آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً الأحد 1444/02/01 2022/08/28 بداية العام الجامعي 1444هـ

ما هي شروط القبول في الجامعات السعودية 1444؟

أما عن الشروط الواجب توافرها للانضمام إلى الجامعات السعودية، هناك متطلبات حكومية وفنية للطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بمؤسسات في المملكة العربية السعودية فيما يلي الشروط :-