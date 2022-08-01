نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم الجديدة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم، يبحث عن المسابقة عدد كبير من المتابعين لمسابقة الحلم بالعديد من الأماكن من جميع الدول العربية ومن خارجها أيضاً، حيث تعد المسابقة هي واحدة من الأحلام التي من خلالها يستطيع أي فرد أن يحقق جميع أحلامه الشخصية التي يسعى إلى تحقيقها، حيث تعتبر المسابقة من أكبر المسابقات في الوطن العربي من حيث الجوائز المالية التي يتم منحها للفائزين التي يتم تسليمها بالدولار الأمريكي، وتضع إدارة مسابقة الحلم شروط من أجل الاشتراك في الحلم يجب توافرها حتي يتم الاشتراك بطريقة صحيحة، علي أن يتم الاشتراك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتم من أي جوال شخصي بأي مكان، وسوف نوضح لكم أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم.
اشتراك رسائل مسابقة الحلم
يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل الصحيحة في مسابقة الحلم من خلال الجوال أو الهاتف، وقد حددت مسابقة الحلم آلية الاشتراك عن طريق أرقام الهاتف الخاصة بالمسابقة، حيث تم تحديد رَقَم هاتف لكل دولة، ويتم الاشتراك بهذه الخطوات:
يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو إرسال كلمة “Dream” أو إرسال كلمة “Reve” على الرَّقَم الخاص بالبلد الذي يقيم بها كل مشترك من أي دولة.
ثم يقوم المشترك بالإجابة على السؤال الذي يصل إليه علي رسائل الجوال حتي يستطيع تفعيل الاشتراك والدخول في السحب الدوري.
وكلما تمت الإجابة علي عدد أكثر من الأسئلة كلما زادت فرص الدخول في السحب الخاص بالمسابقة والحصول علي نُقَط أكثر والفوز بجوائز المسابقة المالية الكبيرة.
أرقام اشتراك رسائل مسابقة الحلم
بإمكان كل فرد سواء رجل أو سيدة أن تقوم بالاشتراك في مسابقة الحلم، والحصول علي فرصة حقيقة للدخول في سحب الحلم والفوز بالجوائز الدولارية الكبيرة، علي أن يختار كل فرد الرَّقَم الخاص بدولته والاشتراك من خلاله، وفيما يلي أرقام مسابقة الحلم:
شبكة Omantel من خلال الرَّقَم التالي 90434 أو شبكة OOREDOO من الرَّقَم التالي 90434
الدولة
رَقَم الاشتراك
قطر
شبكة Omantel من هذا الرَّقَم 90434 أو شبكة Vodafone علي الرَّقَم التالي 97716
ويمكن الاشتراك يومياً من خلال الأرقام الموضحة وفق كل دولة للمشترك على حِدَةٍ، وكلما زاد عدد الاشتراك اليومي كلما كثرت فرصة الربح بالدخول في السحب أكثر من مرة.
من يستطيع التأهل للربح في المسابقة؟
الشخص الذي يستطيع أن يشترك في المسابقة يجب أن يكون عمره 18 أو يزيد عن ذلك، وفي حال إذا كان الفائز بالجائزة قاصراً أي يقل عن (18) عام, فعلى الوصي التابع له أن يقوم باستلام الجائزة نيابة عنه, و التوقيع على كافة الأوراق المطلوبة التابعة لإدارة المسابقة.
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