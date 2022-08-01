الاردن : سيدة تطعن زوجها والأمن يحقق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- اقدمت سيدة ليلة الاحد الاثنين على طعن زوجها في عمان . وقال مصدر : انه تم القاء القبض على السيدة القاطنة في منطقة حي نزال بعمان ، وتحويل زوجها الى المستشفى لتلقي العلاج . والتحقيق جار لمعرفة كافة التفاصيل .

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