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عمر شويل - جدة لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل خلال ساعات وفقا لما تم الكشف عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي إشارات أن توقيت عرض أسماء أوائل الثانوية العام سيكون اليوم الموافق 3 اغسطس 2022 الأربعاء، وبعدها بساعات قليلة تعلن رسمياً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة المصرية لجميع المحافظات بداية من الاسكندريه. مرورا بباقي المحافظات حتي نهاية محافظة أسوان، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

تتمكن من خلال الرابط الرسمي المباشر (رابط نتيجة الثانوية العامة 2022) الاستعلام عن نتائج التلاميذ للصف الثالث الثانوي العام التي تتوافر بشكل رسمي بداية من الاربعاء للطلاب الاوائل بعد الاتصال المباشر لوزير التربية والتعليم بالطلبة والطالبات أصحاب المراكز الأولي في الثانية العامة 2022، ومن ثم تتيح لهم الوزارة لينك عرض نتائج الثانوية العامة 2022.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

انتهت جميع الكونترولات ومراكز التصحيح من مراجعة امتحانات الثانوية العامة ومن بعدها وبدأ حالة الترقب والانتظار والقلق تصاحب ابنائنا وأخواتنا الذين ينتظرون نتائج الثانوية العامة 2022، وبدأت العديد من المنصات الإلكترونية تلعب بمشاعر الطلبة من خلال تنزيل نسب نجاح غير حقيقية وإعلانات غير رسمية، لذا عليك عزيزي الطالب والطالبة الإطلاع على نتائج الصف الثالث الثانوي العام من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريق الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تسجيل بيانات الطالب. كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

توقيت ظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2022

أعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم المصرية موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022، وكذلك موعد إعلان نتائج أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وتوقيت إتصال وزير التربية والتعليم بالطلبة والطالبات الأوائل للعام الدراسي 2022، وجاءت هذه التوقيتات كالتالي:

يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 يوم الأربعاء الموافق 3 اغسطس 2022.

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 رسمياً يوم الخميس الموافق الخميس 4 اغسطس 2022.

إتصال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلبة والطالبات الأوائل صباح يوم الأربعاء الموافق 3 اغسطس 2022.

وصلنا لختام شرح تقرير لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل خلال ساعات.