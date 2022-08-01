نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.g12.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من طلاب الشهادة الثانوية 2022 عن نتيجة الصف الثالث الثانوي للاطمئنان والحصول علي النتيجة الخاصة بهم، يذكر انه لم يتبقى سوي أيام قليلة جداً للإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم انه من المقرر اعتماد النتيجة خلال الأسبوع الحالي وبحد اقصي بنهاية هذا الأسبوع، ولذلك يترقب أولياء الأمور والطلاب النتيجة لحظة بلحظة للحصول عليها فور الإعلان عنها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2022 الحصول علي النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة عبر الموقع الرسمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه مباشرة الي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الرسمي.

سوف يعمل الموقع بشكل طبيعي عند رفع النتيجة ونشرها.

بعد ذلك ستظهر لك خانة فارغة مخصصة لرقم الجلوس قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

انقر علي ايقونة اظهار النتيجة وانتظر لثواني ستظهر لك النتيجة بشكل تفصيلي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن للطلاب تقديم التظلم وذلك من خلال دفع مبلغ 300 جنية للتظلم في المادة الواحدة ويتم الدفع بشكل الكتروني من خلال المنافذ المتعلقة بالتحصيل التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم كما انها أعلنت بان باب التظلم يفتح لكافة الطلاب بعد مرور 15 يوم من الإعلان الرسمي للنتيجة.

اوشك الكنترول في الانتهاء بشكل كامل من الاعمال الخاصة بالنتيجة واقترب موعد الإعلان عنها بشكل رسمي لذلك علي جميع الطلاب ترقب نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الساعات القليلة الماضية، واكدت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم ان حصول الطالب علي مجموع أقل من 50% فهو معناة ان الطالب راسب ويدخل امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بان مراحل تصحيح الكنترول في المراحل الأخيرة واقتربت بشكل كبير من الانتهاء، وأضاف في تصريحاته الأخيرة بان نسب النجاح المنتشرة علي منصات التواصل الاجتماعي ليست دقيقة وعلي الطلاب انتظار اعلان النتيجة في بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.