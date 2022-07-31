سماع دوى صافرات الإنذار فى شمال كوسوفو

جدة - نرمين السيد - دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، فى المناطق الشمالية التى يسكنها الصرب فى كوسوفو، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة فى بعض المناطق، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





ويتجمع ألبان كوسوفو فى مجموعات "خاصة بهم"، فى الجزء الجنوبى من مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا بالقرب من الجسر المؤدى إلى الجانب الشمالى "الصربى"، حيث يتجمع السكان المحليون من الصرب، حسبما ذكرته فيتشيرنى نوفوستى. وتصر صربيا على أن كوسوفو لا تزال جزءا منها، على الرغم من إعلان "بريشتينا" استقلالها فى أعقاب صراع استمر خلال الفترة بين عامى 1998 و1999 أسفر عن مصرع نحو 13 ألف شخص وانتهى بعد قصف حلف شمال الأطلسى "ناتو" لصربيا لوقف حملتها القمعية على الانفصاليين من أصل ألبانى.

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